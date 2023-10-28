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前往世界任何目的地…紐約市免費單程機票送無證客

編譯廖振堯／綜合27日電
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為無證移民抵達紐約市巴士總站。(路透)
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為無證移民抵達紐約市巴士總站。(路透)

紐約市移民庇護所系統逐漸達到飽和，市長亞當斯(Eric Adams)警告這將演變成一場危機，且冬天即將來臨，移民很快就會被迫流落街頭；紐約市也因此已設立了專責辦公室，為庇護民眾提供前往世界任何目的地的免費單程機票。

美聯社報導，亞當斯說他已經一再重複「房間不夠了」。他本周告訴記者，「問題不在於人們是否會露宿街頭，而是何時發生。我們已滿載運轉。」

市政府確認將在曼哈頓建立一個新的換票中心，強調離開紐約與否是自願的。

市長辦公室最近限制成年移民在庇護所的停留時間為30天，有子女的移民家庭則為60天。無證客大多沒有合法工作資格，如果無法找到新的居住地點，可以重新申請住房。亞當斯發言人表示，大約有2萬人收到了30天或60天的到期通知，超過時限的人中只有不到20%仍滯留在庇護所。

市政府官員指出，這些統計數據證明他們的政策正在促進移民尋找替代住房。市長辦公室稱已緊急建立200多個緊急庇護所來安置移民，包括租用飯店空間、建造大型設施。現在仍有超過6萬5000移民居住在城市庇護所。

紐約市1981年的一項法律協議要求，該市為每個無家可歸者提供臨時住房。美國沒有其他大城市有這樣的要求。

亞當斯已尋求暫停此協議，他本月稍早聲明表示自2022年春季起，已有超過12萬2700名尋求庇護的民眾進入紐約市的安置系統，預計三年內的費用將超過120億元。「很明顯，現狀不能持續下去，紐約市不能獨自做到這點。」

市長辦公室在法庭上辯稱該命令不適用於大量移民湧入。一位法官本月指示紐約市與無家可歸者的權益團體調解討論，以找到解決方案。

移民家庭 庇護 紐約市

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