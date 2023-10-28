空置辦公大樓 聯邦鼓勵改為可負擔住房

聯邦宣布將鼓勵各地空置的辦公場所，改建成為可負擔住房，以解決美國住的問題。圖為在疫情後西雅圖一棟空置的辦公大樓。(路透)

為了解決可負擔住房不足以及商業辦公大樓空置問題，拜登政府多個部門聯手，鼓勵各州及城市將更多空置辦公大樓改造成住房單元，聲稱這是雙贏。

聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development)、運輸部、總務署(GSA)及行政管理和預算局(OMB)27日共同宣布有關新舉措，目的是在多管齊下，解決全國可負擔住房短缺以及疫情 過後空置辦公大樓嚴重過剩問題。

白宮 首席經濟顧問兼國家經濟委員會主任蘭納德(Lael Brainard)指出，這為增加住房供應及振興主要街區提供了機會，這是雙贏及善用整個政府的資源。

計畫中也會有多項新措施，包括鼓勵在巴士總站及地鐵站等交通樞紐附近建造新的可負擔住房。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，該部門會向各州及市政府發出新指引，說明如何透過兩項聯邦計畫，即「交通基礎設施融資和創新法案」及「鐵路修復和改善資助」來獲得聯邦資助。

他解釋，在公共交通樞紐附近增加更多住房，不僅可降低住房成本，還可降低交通成本。

總務署則與行政管理和預算局合作，確定將剩餘的聯邦資產，轉移用於開發可負擔住房。

白宮為此發布「商業轉移至住宅聯邦資源指南」，將六個聯邦機構的20多個聯邦項目用於轉換成居住用途。開發商若發展這些項目，可獲提供低利率貸款 、貸款擔保、補貼及稅務優惠。

新冠疫情後，不少企業繼續沿用疫情期間在家及辦公室混合工作模式，員工每周返回辦公室只是兩到三天，由於在辦公室工作的員工愈來愈少，全國許多企業已放棄大型辦公室，大量單位空置使辦公大樓業主叫苦連天，地方政府也因為稅收減少而財政緊絀。

多個市政府都接受將辦公大樓改建為住宅的想法，向開發商提供稅務優惠，以幫助補貼改造所帶來的高昂成本。