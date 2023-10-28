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紐約民眾對移民態度 被德州州長翻轉

記者顏伶如／綜合報導
新聞周刊報導，多項民調分析顯示，艾伯特策略奏效，成功地將美國社會大眾的注意力吸引到邊境問題上，並且體認到美墨邊境出現危機。（路透）
新聞周刊報導，多項民調分析顯示，艾伯特策略奏效，成功地將美國社會大眾的注意力吸引到邊境問題上，並且體認到美墨邊境出現危機。（路透）

新聞周刊(Newsweek)27日報導，紐約雖是民主黨票倉，但民眾對於移民問題的看法，卻已經被共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)改變。從2022年春季開始，艾伯特出動巴士專車將累計4萬2000多名偷渡入境德州的無證客送到民主黨執政的「庇護城市」(sanctuary cities)，做為對拜登政府的施壓手段，要求改善聯邦移民政策。

錫耶納學院(Siena College)26日公布最新民調結果顯示，84%受訪居民表示，大批無證客湧入對紐約州來說成為問題，有57%受訪者認為「問題非常嚴重」。

艾伯特的專車行動裡，有1萬5000名無證客被載到紐約市。根據統計，過去一年裡，累計約11萬7000名向美國申請庇護的移民以各種方式抵達紐約市。

大批無證客抵達，紐約市收容系統、學校以及預算都面臨不堪負荷的窘境，紐約市長亞當斯(Eric Adams)對聯邦移民政策提出越來越多批評，要求聯邦政府協助市府分擔無證客引發的經費問題。

錫耶納學院民調學者葛林柏格(Steven Greenberg)表示，很少遇到有某項議題獲得紐約州至少79%受訪者看法一致，不管民主黨、共和黨、無黨籍、男性女性、上州下州、黑白種族、拉丁裔、天主教徒、猶太人、新教徒等背景，那就是無證客大量進入已經釀成嚴重問題。

葛林柏格說，紐約雖然還是支持民主黨的「藍州」，49%選民登記為民主黨員，只有23%選民為共和黨員，前一次共和黨候選人在紐約州的總統大選勝出的是1984年的雷根，但值得注意的是，2022年的紐約州州長選舉裡，共和黨跟民主黨得票率只差了7個百分點而已，共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)差一點就讓選舉翻盤。

新聞周刊報導，多項民調分析顯示，艾伯特策略奏效，成功地將美國社會大眾的注意力吸引到邊境問題上，並且體認到美墨邊境出現危機。

民主黨 共和黨 無證客

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