劉家昌公開家務事 開戰親兒劉子千 兒貼圖諷吹牛

劉家昌(左)驚爆甄珍與劉子千母子奪家產。（取材自微博）

80歲的台灣音樂人劉家昌 多年前被前妻甄珍爆出兩人在兒子劉子千（改名章立衡）1歲時就已離婚，雙方隨後鬧出爭產官司。26日將矛頭指向兒子章立衡（舊名劉子千），不滿當初看新聞才得知小孩改名換姓，「不忠不孝！」事隔一天，發聲明向兒子開戰，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。」

對於劉家昌的指控，章立衡27日在臉書貼出一張圖，圖上寫著「我把牛牽來了，你繼續吹」，暗諷劉家昌吹牛。

劉家昌PO文表示，這一輩子作品超過3000首，「過去中國人不講究版權，近10年已有版稅了，所以在香港 用章家甄和次子劉子千名字成立創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。」

劉家昌指年前意外從新聞得知劉子千改名，於是他決定了，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」

劉家昌談起離婚官司，先爆料指甄珍母子被北京 律師欺騙，「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方1000萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。」更虧說原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子，誰知他們為了打官司已經賣掉好幾戶房子來付律師費，他還批評兒子整天研究如何告父親、奪產等內容。

劉家昌在微博上表示，一個80歲的老人，孤單的躺在恢復室，回想這一生，晚年婚姻失敗，家庭破碎，只好認命。

他提起兒子，指39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。

他還說，與甄珍維持30多年的婚姻，她離婚後對媒體說：她心裡愛的是另一個男人，叫做謝賢。質疑怎能說得出口；並稱40年沒有演過一個鏡頭的明星，竟敢說，財產都是她拍戲賺來的。