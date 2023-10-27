我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

迅速做出健康一餐 營養師定有這四類食材

被控性侵？ NBA魔獸：3男合意性交

編譯陳韻涵／綜合26日電
NBA前球星「魔獸」霍華德遭指控性侵，他否認並稱三男是「合意性交」。（路透）
NBA前球星「魔獸」霍華德遭指控性侵，他否認並稱三男是「合意性交」。（路透）

美國職籃(NBA)前球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)否認喬治亞州男性哈波(Stephen Harper)對他提出的性侵指控；霍華德的律師本周回應表示，2021年的事件在各方合意情況下進行，要求撤銷案件。

霍華德經常破壞更衣室設施而惡名昭彰，他在NBA的最後六個賽季中，未在同一支球隊待超過一個賽季，他2022年到2023年賽季曾加盟台灣職籃T1 League桃園雲豹。

美聯社報導，哈波今年7月在喬州法院對霍華德提出民事指控；哈波表示，2021年5月時透過Instagram認識霍華德，雙方經常交談露骨、鹹濕的內容。

2021年7月19日，哈波獲邀到霍華德位在喬州谷內郡(Gwinnett County)亞特蘭大郊區的住宅，被詢問是否想與另一名男性或女性發生性行為；哈波表示，沒有興趣。

儘管哈波拒絕「多人運動」，但仍前往霍華德的住宅；他進入住宅後，一名扮女裝的男性「凱蒂」(Kitty)上前迎接。

哈波表示，他試圖反抗兩名男性，但霍華德和凱蒂逼他進行未經同意的性行為。

訴狀指出，「哈波遭被告關在臥房，且認為他若反抗便會隨即面臨身體上的傷害，哈波感到極度被冒犯與羞辱，震驚不已」。

霍華德否認攻擊、毆打與非法監禁等相關指控，稱三名男性「合意性交」，要求進行「簡易判決」(summary judgment)，讓哈波承擔法庭費用和律師費。

37歲霍華德18年的NBA職涯中，八度入選全明星賽(All Star)，三度拿下年度最佳防守球員，且是NBA最具統御力的中鋒之一。

霍華德曾效力七支球隊，其中最著名的是奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)和洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)，他隨湖人隊獲得唯一的NBA冠軍。 

霍華德2021年到2022年在NBA度過最後一個賽季，生涯每場平均貢獻15.7分和11.8個籃板。

NBA 喬州 湖人

上一則

蓋茨沾光：強生當選 MAGA興起

下一則

葉倫：美中關係已度過2年「危險期」

延伸閱讀

MLB／哈波：我讓費城失望了 喊話「明年會回來」

MLB／哈波：我讓費城失望了 喊話「明年會回來」
維州女棄高薪 征服阿帕拉契山徑 重尋自我

維州女棄高薪 征服阿帕拉契山徑 重尋自我
開轟+盜本壘 哈波費城人季後賽第2人 助隊取得國聯「聽牌」優勢

開轟+盜本壘 哈波費城人季後賽第2人 助隊取得國聯「聽牌」優勢
全美最佳音樂商學系 華府 美利堅、霍華德2校入列

全美最佳音樂商學系 華府 美利堅、霍華德2校入列

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

2023-10-26 05:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人