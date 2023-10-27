被控性侵？ NBA魔獸：3男合意性交

NBA前球星「魔獸」霍華德遭指控性侵，他否認並稱三男是「合意性交」。（路透）

美國職籃(NBA )前球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)否認喬治亞州男性哈波(Stephen Harper)對他提出的性侵指控；霍華德的律師本周回應表示，2021年的事件在各方合意情況下進行，要求撤銷案件。

霍華德經常破壞更衣室設施而惡名昭彰，他在NBA的最後六個賽季中，未在同一支球隊待超過一個賽季，他2022年到2023年賽季曾加盟台灣職籃T1 League桃園雲豹。

美聯社報導，哈波今年7月在喬州 法院對霍華德提出民事指控；哈波表示，2021年5月時透過Instagram認識霍華德，雙方經常交談露骨、鹹濕的內容。

2021年7月19日，哈波獲邀到霍華德位在喬州谷內郡(Gwinnett County)亞特蘭大郊區的住宅，被詢問是否想與另一名男性或女性發生性行為；哈波表示，沒有興趣。

儘管哈波拒絕「多人運動」，但仍前往霍華德的住宅；他進入住宅後，一名扮女裝的男性「凱蒂」(Kitty)上前迎接。

哈波表示，他試圖反抗兩名男性，但霍華德和凱蒂逼他進行未經同意的性行為。

訴狀指出，「哈波遭被告關在臥房，且認為他若反抗便會隨即面臨身體上的傷害，哈波感到極度被冒犯與羞辱，震驚不已」。

霍華德否認攻擊、毆打與非法監禁等相關指控，稱三名男性「合意性交」，要求進行「簡易判決」(summary judgment)，讓哈波承擔法庭費用和律師費。

37歲霍華德18年的NBA職涯中，八度入選全明星賽(All Star)，三度拿下年度最佳防守球員，且是NBA最具統御力的中鋒之一。

霍華德曾效力七支球隊，其中最著名的是奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)和洛杉磯湖人 隊(Los Angeles Lakers)，他隨湖人隊獲得唯一的NBA冠軍。

霍華德2021年到2022年在NBA度過最後一個賽季，生涯每場平均貢獻15.7分和11.8個籃板。