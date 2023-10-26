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食物不足情況「餓」化 美2022年增數百萬飢餓人口

編譯周芳苑／綜合25日電
農業部報告指出，去年全美面臨食物不足、有幼童的家庭增加至少100萬戶。圖為華盛頓州義工為民眾選擇食物。(美聯社)
農業部報告指出，去年全美面臨食物不足、有幼童的家庭增加至少100萬戶。圖為華盛頓州義工為民眾選擇食物。(美聯社)

農業部(USDA)25日公布報告指出，2022年全美無法確保得到充分食物的人數比前一年增加數百萬人，中斷多年來全國飢餓人口下降的趨勢，其中面臨食物不足、有幼童的家庭一年間增加至少100萬戶。

根據報告，2022年全美12.8%家庭難以獲得充足的食物、相當於1700萬戶，高於2021年的10.2%(1350萬戶)，和2020年的10.5%(1380萬戶)。

路透報導，農業部並未解釋飢餓情況惡化的理由，但食物銀行和美國人口普查局先前報告顯示，隨著通膨加劇和疫情紓困補助終止，讓低收入群體飢餓情況更嚴重。

農業部長維賽克(Tom Vilsack)表示，這份報告提醒大眾關於社會安全網縮小帶來的負面衝擊。

農業部稱，近700萬戶家庭糧食安全程度非常低；由於資源有限，家庭成員正常飲食模式被打亂、食物攝取量減少。

2022 年，逾1300萬名美國兒童生活在食物不足的家庭中，約占全國兒童人口18.5%。

致力消除兒童飢餓貧困的全國性組織Share Our Strength資深副總裁麗莎‧戴維斯(Lisa Davis)說，疫情前，美國兒童挨餓的問題本已有所改善，如今所有的進展都被抹消。

農業部報告指出，去年全美面臨食物不足、有幼童的家庭增加至少100萬戶。圖為在加州...
農業部報告指出，去年全美面臨食物不足、有幼童的家庭增加至少100萬戶。圖為在加州聖地牙哥，義工為無證客準備方便麵。(歐新社)

人口普查局例行性調查也顯示飢餓人口不斷增加；9月20日至10月2日的調查中，全美2760餘萬人表示面臨糧食短缺，比年初增加9.5%。

維賽克同時呼籲，目前有700萬人正接受農業部針對婦女、嬰兒和兒童的特別營養補充計畫(WIC)照顧，如果國會在11月1日前不能通過新年度支出，該計畫將面臨停擺，飢餓情形恐進一步加劇。

農業部 人口普查 疫情

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