喬州選舉案 川普切割鮑威爾 稱「她不是我的律師」

川普競選團隊前任律師席妮．鮑威爾曾經是川普推翻選舉結果過程中的「頭號戰將」，但現在卻成了川普的「頭號威脅」。（美聯社）

前總統川普 企圖推翻2020年喬治亞州敗選結果而遭起訴，同列被告的前任競選團隊律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)19日在亞特蘭大法院認罪，未來將配合喬州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官調查，作證指控包括川普在內的其他被告。川普22日在自創社群平台發文撇清，聲稱鮑威爾「從來都不是」自己的律師。

華盛頓郵報 分析，鮑威爾曾經是川普推翻選舉結果過程中的「頭號戰將」，但現在卻成了川普的「頭號威脅」。

不過，川普企圖與鮑威爾切割可能無法成功，因為2020年大選過後，鮑威爾與白宮、川普核心圈都有密切接觸，她曾公開放話要採取「放出巨獸」(release the kraken)策略，協助川普推翻選舉結果。

川普在「真實社群」(Truth Social)貼文寫道：「假新聞媒體報導內容與事實相反，而且根本沒有採訪過川普競選團隊，鮑威爾女士從來都不是我的律師，完全不是。」

川普表示，鮑威爾只是認為2020年選舉被人動手腳、被竊取、我們國家因此被破壞的「數百萬人其中之一」。

68歲的鮑威爾對於遭控六項干預選舉的輕罪罪名認罪，換取判處緩刑五年、罰款6000元，及寫信跟喬州及喬州居民道歉。富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)今年8月總共起訴包括川普在內共計19人。遭控13項罪名的川普，過堂時向法院辯稱無罪。

華盛頓郵報報導，鮑威爾2020年大選後積極推翻選舉結果，但某些天馬行空提議遭川普打回票之後，兩人關係趨於冷淡，包括鮑威爾要求川普任命她為特別檢察官，讓她查扣投票機。