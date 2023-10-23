眾院無首邁第3周 共和黨9人角逐眾議長

共和黨有九位眾議員宣布角逐議長，但沒有一人具備全國性管理經歷，圖為眾院議長座位。（新華社）

共和黨 九位眾議員 宣布角逐議長，包括前議員、委員會主席、該黨高層及較資淺的黨員，但沒有一人具備以往角逐議長該具備的全國性管理經歷。黨內訂23日(周一)晚開會。

俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)角逐眾院 議長在全院表決三度敗陣後，20日遭黨團撤銷提名；共和黨再現一波爭搶提名的狂熱競選活動，這也幾乎確定，眾院缺議長邁入第三周。

新議長候選人勢將應對嚴重分裂的黨團會議，肩負前三人未竟之業，這也讓部分共和黨人公開質疑是否有人能贏得全院多數決。

部分曾考慮參選議長提名的共和黨人周末已宣布退出，包括眾院預算委員會主席阿靈頓(Jodey Arrington)和小企業委員會主席威廉斯(Roger Williams)。

其他仍繼續爭取議長提名的九人分別是：

埃莫爾 支持率領先

共和黨眾院黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)。（路透）

62歲的埃莫爾(Tom Emmer)獲得前議長麥卡錫認可，被形容「了解議會生態、可團結議會，且知道如何贏得並保持多數席位」。

埃莫爾不僅是眾院第三號人物、共和黨黨鞭，也曾任共和黨眾院全國委員會(NRCC)主席，領導經驗豐富。

儘管支持率領先，埃莫爾也可能面臨前兩位議長候選人未能在首輪獲得足夠選票支持的問題。

史考特 曾不滿罷免

喬治亞州眾議員史考特（前中）。（Getty Images）

有意角逐議長的人選中，喬治亞州眾議員史考特(Austin Scott)於13日輸給喬登，未獲議長提名，但他在最後時刻才加入選戰，強勁表現令人驚訝。史考特20日宣布再度競選，他是麥卡錫的盟友，且對罷免表示不滿。

其他可能人選

包括金融服務和監督委員會成員唐納(Byron Donalds)、共和黨研究委員會(RSC)主席赫恩(Kevin Hern)、共和黨政策委員會常任主席帕爾馬(Gary Palmer)、密西根州聯邦眾議員柏格曼(Jack Bergman)、眾院共和黨會議副主席江森(Mike Johnson)、財政委員會成員塞申斯(Pete Sessions)，以及賓州聯邦眾議員穆澤(Dan Meuser)。