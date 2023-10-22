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撕裂共和黨 點火人蓋茨「不後悔也不抱歉」

編譯廖振堯／綜合21日電
發動罷免議長麥卡錫的佛州議員蓋茨說，他不後悔這樣做。(歐新社)
發動罷免議長麥卡錫的佛州議員蓋茨說，他不後悔這樣做。(歐新社)

眾院議長空缺已邁入第三周，國會大廈陷入混亂，最初提出罷免前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的佛羅里達州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)檢討自己行為的後果，但仍表示他並不後悔也不抱歉，認為新的議長會比麥卡錫更好。

華爾街日報21日報導，蓋茨1月夥同19位議員阻止麥卡錫擔任議長，除非麥卡錫同意做出重大讓步，包括單一成員能夠提出罷免動議，麥卡錫同意後卻埋下自己被蓋茨罷免的伏筆。蓋茨表示他這幾個月一直在等待時機，觀察麥卡錫的領導能力，罷免不是他一時衝動，而是在眾院8月休會期間做出決定的。

蓋茨受訪稱麥卡錫讓他別無選擇，提出罷免動議是因為1月時阻止麥卡錫的那群議員正在失去選民的信任。「我們承諾選民會發生的事情並沒有發生，而且越來越明顯的是，麥卡錫也無意讓這些事情發生。」雖然批評者指責蓋茨只想博取注意力，但他堅稱關心的是結果，而不是上頭條，並說收到來自全國保守派的大量正面回饋，19日還發文稱「混沌嚇不倒我！ 美國確實在衰落」。

蓋茨沒有自己的派別，他不是保守派自由黨團(Freedom Caucus)的成員，反麥卡錫運動也沒有說服極右煽動派喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)加入；本月與他一起罷免麥卡錫的議員中，只有一半在1月時同樣阻止麥卡錫擔任議長。蓋茨善於利用保守派精神，在每次活動號召不同成員。

蓋茨的立場則是支持川普的民粹主義者，在他最近一集的「Firebrand」播客中他吹捧「美國優先」的公共政策願景，稱這就是他和川普，以及本周競選議長失利的喬登(Jim Jordan)所代表的。

蓋茨甚至和其他一些罷免麥卡錫的人提出：他們願意受到譴責或被踢出黨，只要喬登的對手退出議長之爭。即使如此，蓋茨擁立喬登當議長的計畫依然失敗，但同僚們認為他的提議只是個噱頭。同事們稱他為「江湖騙子」、「卑鄙小人」，曾任眾院議長的萊恩(Paul Ryan)表示「蓋茨所作所為是個恥辱」。

麥卡錫 罷免 眾院

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