我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

埃莫爾才表態選眾院議長 川普陣營馬上砲火四射

編譯潘勛／綜合21日電
川普表態不支持眾院共和黨黨鞭埃莫爾(左二)角逐議長，圖為川普2018年飛到明尼蘇達州時，埃莫爾在機場迎接。(路透)
川普表態不支持眾院共和黨黨鞭埃莫爾(左二)角逐議長，圖為川普2018年飛到明尼蘇達州時，埃莫爾在機場迎接。(路透)

前總統川普私下對盟友表示，不支持眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)角逐議長；目前眾院共和黨群雄並起，但他們大多只在自己選區才出名，不具全國知名度，黨團副主席江森(Mike Johnson)21日宣布加入競選，希望取得其他同僚支持，眾院共和黨23日晚間將再次集會，24日盼能推出新議長提名人。

Politico政治網站21日報導，埃莫爾才開始表達自己有興趣於議長一職，就碰到川普說不支持他；但他取得前議長麥卡錫的支持，聲勢領先。

因為當選議長至少要取得217票支持，川普一直不支持，就注定候選人無法當選。挺川普的播客節目「戰情室」(War Room)20日變成批鬥埃莫爾大會，川普的首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)現身節目，指出埃莫爾還沒在共和黨總統初選支持川普，與共和黨基本盤脫節，共和黨要找出「讓美國再次偉大」(MAGA)的議長。

戰情室主持人、前川普白宮顧問巴農(Steve Bannon)也譴責埃莫爾是「討厭川普的人」。

但埃莫爾黨鞭辦公室傳播主任尼爾森(Casey Nelson)駁斥兩陣營有摩擦一說，指埃莫爾曾與川普攜手並肩，助眾院共和黨趕走民主黨的裴洛西(Nancy Pelosi)，奪回眾院多數；若是埃莫爾成為議長，仍期盼維持這份有建設性的關係。

國會山莊報(The Hill)報導，另有多位共和黨眾議員正式宣布角逐議長提名，其中一位是黨團副主席江森。江森2015年到2017年出任路易斯安那州眾議員，另在該州眾議會的司法委員會擔任主席，曾於2015年提出名為「婚姻與良知法案」(Marriage and Conscience Act)，有人認為是歧視性少數(LGBTQ)人群。

江森2016年12月在路州第四國會選區當選聯邦眾議員，目前是眾院司法與軍事委員會成員；2020年，他與100多位眾院共和黨人一起簽署法律參考文件，支持德州興訟，旨在推翻喬治亞、密西根、賓州及威斯康辛州當年的選舉結果。

江森2021、2022年兩次當選共和黨眾院黨團副主席。

紐約時報報導，目前較主流派共和黨人組成堅強陣營，很多那些議員具有從戎及行政經驗，志在立法而非攪局，故拉下極右派的喬登(Jim Jordan)，不讓他當選議長。

共和黨 川普 眾院

上一則

鎖定1600欠稅大戶…首波追稅告捷 1.2億入國庫

下一則

拜登提案撥140億元增強邊境安全 紐約市支出占逾50億

延伸閱讀

川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰

川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰
川普違反禁言令侮辱法院書記官 挨罰5000元

川普違反禁言令侮辱法院書記官 挨罰5000元
川普喬州大選官司 第3名被告認罪 律師切斯布羅被判5年緩刑

川普喬州大選官司 第3名被告認罪 律師切斯布羅被判5年緩刑
喬登連三輪投票失利 共和黨多人摩拳擦掌想選眾院議長

喬登連三輪投票失利 共和黨多人摩拳擦掌想選眾院議長

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機