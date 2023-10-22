埃莫爾才表態選眾院議長 川普陣營馬上砲火四射

川普表態不支持眾院共和黨黨鞭埃莫爾(左二)角逐議長，圖為川普2018年飛到明尼蘇達州時，埃莫爾在機場迎接。(路透)

前總統川普 私下對盟友表示，不支持眾院共和黨 黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)角逐議長；目前眾院共和黨群雄並起，但他們大多只在自己選區才出名，不具全國知名度，黨團副主席江森(Mike Johnson)21日宣布加入競選，希望取得其他同僚支持，眾院共和黨23日晚間將再次集會，24日盼能推出新議長提名人。

Politico政治網站21日報導，埃莫爾才開始表達自己有興趣於議長一職，就碰到川普說不支持他；但他取得前議長麥卡錫的支持，聲勢領先。

因為當選議長至少要取得217票支持，川普一直不支持，就注定候選人無法當選。挺川普的播客節目「戰情室」(War Room)20日變成批鬥埃莫爾大會，川普的首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)現身節目，指出埃莫爾還沒在共和黨總統初選支持川普，與共和黨基本盤脫節，共和黨要找出「讓美國再次偉大」(MAGA)的議長。

戰情室主持人、前川普白宮顧問巴農(Steve Bannon)也譴責埃莫爾是「討厭川普的人」。

但埃莫爾黨鞭辦公室傳播主任尼爾森(Casey Nelson)駁斥兩陣營有摩擦一說，指埃莫爾曾與川普攜手並肩，助眾院共和黨趕走民主黨的裴洛西(Nancy Pelosi)，奪回眾院多數；若是埃莫爾成為議長，仍期盼維持這份有建設性的關係。

國會山莊報(The Hill)報導，另有多位共和黨眾議員正式宣布角逐議長提名，其中一位是黨團副主席江森。江森2015年到2017年出任路易斯安那州眾議員，另在該州眾議會的司法委員會擔任主席，曾於2015年提出名為「婚姻與良知法案」(Marriage and Conscience Act)，有人認為是歧視性少數(LGBTQ)人群。

江森2016年12月在路州第四國會選區當選聯邦眾議員，目前是眾院司法與軍事委員會成員；2020年，他與100多位眾院共和黨人一起簽署法律參考文件，支持德州興訟，旨在推翻喬治亞、密西根、賓州及威斯康辛州當年的選舉結果。

江森2021、2022年兩次當選共和黨眾院黨團副主席。

紐約時報報導，目前較主流派共和黨人組成堅強陣營，很多那些議員具有從戎及行政經驗，志在立法而非攪局，故拉下極右派的喬登(Jim Jordan)，不讓他當選議長。