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共和黨議長選舉亂了套 對手喊「看不下去」

編譯俞仲慈／綜合21日電
眾院議長麥卡錫遭罷免後，共和黨推出兩位議長人選均告失敗，圖為代理議長麥亨利(中)參加黨團會議後一言不發。(Getty Images)
眾院議長麥卡錫遭罷免後，共和黨推出兩位議長人選均告失敗，圖為代理議長麥亨利(中)參加黨團會議後一言不發。(Getty Images)

紐約時報21日報導，眾院共和黨人因為議長選舉毫無進展，議事空轉，而且黨內同志意見分歧，導致混亂、沮喪情緒彌漫。獲得前總統川普支持的喬登(Jim Jordan)歷經三回投票，仍無法取得足夠票數當選議長，已遭共和黨撤銷提名。

紐約州聯邦眾議員拉洛塔(Nick LaLota)質疑喬登的極右派立場，在三回投票中，和其他兩位黨內同志改投紐約州聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)，並強調：「兩周以來，我一直非常清楚我的政策重點是什麼。」

而且同黨同志紛紛跑票，導致眾院議長選舉難產，連對手都看不下去，新澤西州民主黨籍聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)直言：「這太令人傷感了，每個人都對共和黨多數派無力管理眾院，感到非常沮喪。」

佛羅里達州聯邦眾議員馬斯特(Brian Mast)用「怨恨」(resentment)一詞概括喬登面臨的黨內抵制情緒，南卡羅來納州聯邦眾議員南西·梅斯(Nancy Mace)補充道：「有部分同志出於個人恩怨和狹隘的政治目的，沒有投票給喬登。」

梅斯的發言正說明共和黨人內部嚴重分歧，而且跑票的共和黨人，甚至寧願遭到黨紀處分，也不願妥協。

維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)力挺極右派佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)和田納西州聯邦眾議員伯切特(Tim Burchett)並強調：「如果我們是導致無法順利選出議長的始作俑者，那麼我們願意承擔任何後果。」

佛州聯邦眾議員吉梅內斯(Carlos Gimenez)也因為不滿黨內要求支持喬登的強迫中獎作法，在三輪投票都投給前議長麥卡錫：「這就是我永遠不會投票給喬登的原因。」但他這樣投票，形同投廢票。

由於喬登歷經三回投票，確定無法當選後，遭到共和黨撤銷提名，共和黨人已經另行舉辦閉門會議商討對策。

佛州共和黨籍聯邦眾議員安娜·寶琳娜·盧納(Anna Paulina Luna)無奈表示：「我們沒有議長，中東爆發戰爭，但大家更關心自己的理念而非國家前途。」

極右派科羅拉多州聯邦眾議員勞倫‧布波特(Lauren Boebert)也嗆聲表示：「這群頑固分子應該為國會無法正常運作負起責任。」

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