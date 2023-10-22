明年房市跌幅 摩根士丹利：最糟恐達5%

跨國金融服務機構摩根士丹利最新報告中修改預測指出，房市明年最高跌幅恐將高達5%。(歐新社)

展望2024年房地產 趨勢，跨國金融服務機構摩根士丹利(Morgan Stanley)8月曾估計可能下降2%，但如今在最新報告中修改預測指出，倘若最糟糕的熊市(bear market)情境假設成真，經濟衰退、股價直直落、失業率飆升，房市最高跌幅恐將高達5%。

新聞周刊(Newsweek)20日報導分析，民眾買不起房屋的問題危機，即使明年房價 下降5%，仍然無法解決。

全美房價持續維持於歷史高點，房貸利率居高不下更讓許多民眾無力買房。房地產資訊網站Zillow最新統計，截至9月30日為止，美國房價平均為34萬8539元，比去年增加1.1%。

摩根士丹利最新分析報告指出，如果房屋成交量長時間維持在相同水平， 支撐房屋價格避免降低的動力，便與創下新低紀錄的庫存量越來越息息相關。

報告指出，即使房屋庫存量在2024年增加5%，如果房屋成交出現零成長，到了2024年12月還是可能出現房價下跌5%的狀況。

摩根士丹利指出，2022年6月到2023年5月之間，雖然出現專家所說的房市修正，房價略為走低，但買房平均開銷後來已經反彈回升，原因在於供應量過低、需求量極高。

報告指出，從疫情發生以來，美國房屋庫存量創下歷史新低的狀況已有頗長時間，今年新建案數量雖有增加，卻仍不夠彌補市場供需落差。

人口普查 局資料顯示，2022年家庭收入中位數約7萬5000元。房地產仲介網站Redfin日前公布數據顯示，一般民眾年收入至少要有將近11萬5000元，才能負擔得起中價位房屋。

新聞周刊報分析，民眾買不起房屋儼然已釀成危機，即使明年房屋價格下降5%，還是無法解決問題。