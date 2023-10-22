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摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

社安、健保支出大增 2023年度預算赤字激增至1.695兆

記者張聲肇／綜合報導
由於社會安全、健保與債務利息支出大增，2023年度的預算赤字大增。(路透)
由於社會安全、健保與債務利息支出大增，2023年度的預算赤字大增。(路透)

財政部20日公布，2023年度預算赤字為1.695兆元，比去年激增23%，主要因為財政收入減少，而社會安全、健保與債務利息支出大增。

財政部表示，2023預算赤字規模之大，僅次於2021年「抗疫」預算創下的2.78兆元紀錄，顯示拜登上台頭兩年連續下降的趨勢告終，再度回到赤字不斷擴大的老路。

最新赤字緊跟著拜登要求國會核准1000億元「額外」援外及邊境安全預算而來，其中600億元援助烏克蘭抵抗俄國侵略，140億元幫助以色列對抗哈瑪斯的恐怖襲擊，穩住中東局勢，其餘260億元充實美墨邊境安全及援助印太地區的友邦。

這筆超過新冠病毒來襲前任一年度的預算赤字，包括川普減稅政策的後遺症效果，以及2008年金融海嘯以後的「振興經濟」支出，很可能再度點燃眾院共和黨議員的怒火。共和黨堅持大筆刪減支出，6月份為升高債限問題，差點鬧出美國債務違約的「國際笑話」。

共和黨內則因為「預算死硬派」堅持大砍預算，以避免政府關門的爭議，導致眾院議長麥卡錫被罷黜，寫下國會議長被同黨議員趕下台的歷史紀錄。如今，新議長也陷入難產，多數黨由誰代表和執政黨談預算案都不確定，要在11月中旬期限前達成兩黨協議，恐怕機會渺茫。

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