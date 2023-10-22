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鎖定1600欠稅大戶…首波追稅告捷 1.2億入國庫

編譯俞仲慈／綜合21日電
IRS最近向欠稅大戶追討稅金，收到1.22億元挹注國庫。(美聯社)
IRS最近向欠稅大戶追討稅金，收到1.22億元挹注國庫。(美聯社)

根據華盛頓時報(Washington Times)報導，國稅局(IRS)20日證實，對於100名欠稅大戶，已經追討到約1億2200萬元稅金挹注國庫，宣告拜登政府推動富人徵稅措施，已取得初步成果。

據了解，IRS第一波追討稅金行動，列出1600位富人名單，前述100名納稅人只是其中一小部分，皆為坐擁數百萬元資產且欠稅逾25萬元的大戶。

其中一名欠稅大戶因為捏造不實稅收減免，例如一棟5萬1000平方呎豪宅、鄉村俱樂部會員證以及子女住房，最後被IRS追討並補繳的稅金高達1500萬元。

同時IRS也向遍布全美150家國際企業子公司發出新一波警告，呼籲各企業不要輕易以身試法，例如制定和真實售價不符的訂價策略，作為逃稅的一種手段。

根據IRS統計，約85%納稅人會按時全額繳清稅金，至於經過審查和催繳後，2021年整體繳稅率為86.3%，其中累計未繳稅金估計高達6000億元。

每年納稅人實際繳納的稅金和拖欠未繳稅金之間的差額，稱為「稅收缺口」，其中10%缺口來自於未提交所得稅申報表；另外11%則是按時提交申報表，卻未在截止日期前繳納稅金；至於79%稅收缺口則是所得稅申報人故意少報收入或超額申報免稅額和扣除額。

IRS表示，80.9%個人所得稅申報人會按時申報，85.2%企業也會正確申報、按時繳稅；91.9%薪資稅會按時全額付清；81%則會全額繳清遺產稅。

IRS表示，去年獲得數百億元預算，用來改善長年備受詬病的服務品質，例如往年每到所得稅申報期間，許多納稅人來電詢問報稅事宜，但是IRS苦於沒有人手接聽電話，引發諸多民怨。

如今獲得聯邦充足的財政支援，IRS今年開始，不但客服品質大幅提升，同時也將全力貫徹執法，目的是讓每一位欠稅大戶都乖乖補繳稅金。

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