北京祭石墨限令 市場：中國電池業者狠甩競爭對手

瑞典一座工廠正將石墨加工成為汽車電池的正極。(路透)

中國政府20日宣布，將限制石墨出口，路透報導，業界專家說石墨原本供過於求，短期內影響不大，可視為報復美國限縮晶片 出口的「貿易戰2.0」。

全球行業分析公司Counterpoint Research資深研究員林益帆(Ivan Lam，音譯)說，石墨是高科技的重要原料，需求只會有增無減，價格也將持續上漲，中國的禁令不是全面禁止，就像上次暫停出口措施，並沒有對任何行業造成重大衝擊。

東京CLSA研究部副主任瑞許特(Christopher Richter說，中方明白，完全禁絕石墨貿易，會讓電動車 業動彈不得，會讓中歐和中美貿易摩擦更嚴重；日本目前仍有存量，但業者會朝兩方面解套：尋找替代來源，尋找替代材料。

首爾現代證券公司的分析師姜東鎮(Kang Dong-jin，音譯)說，韓國業界高度依賴中國的石墨輸出，中國限制出口，會促使韓國業界轉從美國或澳洲進口，成本自然也會增加。

供應鏈 洞見公司(Supply Chain Insights)執行長雷蘭德(Andy Leyland)說，目前石墨市場供過於求，價格還在下跌，從市場觀點看，中國此舉沒什麼道理，可以嚇唬一下西方國家，對中國境外的新興廠商，則是好消息。

Alkemy資本投資公司商務長玄建(Kien Huynh)則認為，中國這一招的目的是幫中國電池業者把西方競爭對手甩到更後面去，牢牢抓緊全球電動車電池市場，但也會逼迫西方國家重鑄供應鏈，一併養大原物料和下游零組件產業，「中西競爭益形激烈，勝敗風險從未如此大。」

Finalto證券仲介公司首席市場分析師威爾遜(Neil Wilson)說，中國威脅要限制電動車電池所需的石墨出口，顯然在回敬美國限制晶片出口，「這就是貿易戰2.0版，會惡化通膨。」