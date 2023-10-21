美中科技戰 中國再出招：管制石墨製品出口

美中科技戰方興未艾，中國宣布管制石墨產品出口，預料將對電動車、電池造成影響。圖為德國福斯汽車(大眾汽車)電池廠使用的石墨粉。(路透)

在美國加強管制晶片出口後，中國官方20日表示，為「維護國家安全和利益」，12月起加強管制電動車 電池原料石墨的部分類別製品，成為最新的管制關鍵礦業供應舉動，被分析師形容為電動車與電池產業的「震撼」。另一方面，中國的管制措施在9月連續第二個月阻礙鎵、鍺出口。

中國商務部 與海關總署公告，經國務院批准，決定對原有石墨類相關製品實施的臨時出口管制措施中，所列的項目範圍予以優化調整。

12月1日起，高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，以及天然鱗片石墨及其製品，未經許可不得出口。除上述品項，取消其他品項的臨時出口管制。

北京 商務部表示，這次調整將原本實施臨時管制的球化石墨等三種高敏感石墨軍民「兩用物項」正式納入出口管制清單，同時取消對爐用碳電極等五種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨品項的臨時管制。

美中科技戰方興未艾，中國宣布管制石墨產品出口，預料將對電動車、電池造成影響。圖為黑龍江省雞西市的石墨工廠。(新華社)

中方強調 ，這是一次日常調整，未針對任何國家或任一地區。但幾天前美國才加強管制對中國的先進晶片出口，時機饒富興味。

香港媒體報導，中國是世界上最大的石墨生產國，提供全球67%的天然形式石墨供應。數據顯示，世界上90%以上的人造提煉石墨也是由中國供應，是幾乎所有電動汽車電池正極中使用的材料。

分析師形容北京加強管制石墨出口是個「震撼」，顧問機構Intralink汽車與供應鏈主管寇勒指出，此舉「無疑將大幅影響電動車和電池產業」，影響程度「將取決於中國想對外國產業施加的壓力程度」。

英國金融時報(FT)根據中國海關總署1至9月的數據計算，最新出口管制影響最大的前五個國家依序為美國、波蘭、日本、印度及泰國，對台灣的影響為第十大。

分析師指出，美國也可能以對等措施報復，例如限制電動車內的中國電池使用。

這次限制措施類似8月實施的鎵鍺出口管制。中國9月海關數據顯示，這項鎵鍺出口管制持續阻礙供應，9月鍛軋鍺出口量為1公斤，8月則是零；8、9月鍛軋鎵均為零。