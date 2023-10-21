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妻拒上電視實境秀 佛州男毆打勒死她…判終身監禁

編譯俞仲慈／綜合20日電
佛羅里達州男子特朗尼斯(左圖)因妻子戴拉妮(右圖)拒絕和他一起參加家庭裝修電視節目，被控殺妻，遭判處終身監禁。(奧蘭多警察局資料照)
佛羅里達州男子特朗尼斯(左圖)因妻子戴拉妮(右圖)拒絕和他一起參加家庭裝修電視節目，被控殺妻，遭判處終身監禁。(奧蘭多警察局資料照)

美聯社報導，佛羅里達州一名男子因為妻子拒絕參加家庭裝修實境秀，竟然殺害妻子；該男子被控一級謀殺罪名，18日被判處終身監禁。

法院針對55歲的被告特朗尼斯(David Tronnes)殺害妻子戴拉妮(Delaney Cooper-Tronnes)一案經過六天審理後，陪審團歷經約五小時討論，裁決有罪，法官隨後宣判被告處以終身監禁。

佛州檢察官辦公室宣稱，被告花費數千元翻修房產，並希望能夠參加A&E頻道實境秀「翻新殭屍屋」(Zombie House Flipping)節目，而且對參加實境秀節目出現異常執念，導致婚姻亮紅燈。

警方透露，這對在房屋翻修期間，特朗尼斯一個人睡在車庫，妻子則睡在屋內一間單床套房；同時檢察官辦公室也證實，由於妻子拒絕上電視，讓特朗尼斯深感不滿，「甚至萌生殺妻之意」。

2018年4月，因為房屋裝修發生糾紛，戴拉妮遭毆打以及勒頸窒息，命喪於德萊尼公園(Delaney Park)的住家。

檢方掌握的證據顯示，戴拉妮被殺後，特朗尼斯在警察抵達前，曾企圖清理命案現場、湮滅證據。

案發後，特朗尼斯向警方宣稱，他是在結束一天的打掃和遛狗後，在浴缸發現妻子遺體，但是法醫驗屍結果，從死者面部傷口和血液檢驗報告，駁斥被告說法。

奧蘭多警局(Orlando Police Department)在調查整起案件過程中，也發現特朗尼斯說法有諸多破綻，調查人員指出被告在審訊期間，幾乎沒有任何悔意，而且「從未因妻子身故，掉下一滴眼淚」。

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