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已發現189具腐屍…科州「藏屍」殯儀館 遭爆骨灰疑造假

編譯俞仲慈／綜合20日電
科州一家殯儀館疑捏造火化紀錄，並提供假骨灰給遺屬，目前發現的腐屍已達189具。(美聯社)
科州一家殯儀館疑捏造火化紀錄，並提供假骨灰給遺屬，目前發現的腐屍已達189具。(美聯社)

據美聯社報導，科羅拉多州一家殯儀館處理遺體不當事件，愈演愈烈。截至20日，警方已發現近200具遺體腐爛到無法辨識；同時有死者家屬出面指控殯儀館先前提供的家人骨灰可能造假。

科州調查局(Colorado Bureau of Investigation)表示，在殯儀館發現的189具腐屍，已就近送往埃帕索郡驗屍官辦公室(El Paso County Coroner's Office)，而且腐屍數量可能會再增加。

弗里蒙特郡(Fremont County)驗屍官凱勒(Randy Keller)表示：「我們正在擴大調查，重點是釐清死者身分、通知家屬，並保證向家屬提供的訊息正確無誤，避免他們哀悼親人時，蒙受更多傷害。」

科州一家殯儀館疑捏造火化紀錄，並提供假骨灰給遺屬，圖為科州發出的死亡證明。(美聯...
科州一家殯儀館疑捏造火化紀錄，並提供假骨灰給遺屬，圖為科州發出的死亡證明。(美聯社)

位於科州彭羅斯鎮(Penrose)「回歸自然殯儀館」(Return to Nature Funeral Home)標榜「環保葬」，以減少對環境傷害，不含棺木和墓地費用，每具遺體處理費為1895元，並提供火葬服務，收費為1290元。

根據科州法律，未經任何防腐處理的環保葬屬於合法，因此成為當地居民處理親人遺體的新選擇，不過自從爆發遺體處理失當事件後，有家屬出面指控先前接獲的骨灰可能有假。

坦雅·威爾遜(Tanya Wilson)今年8月間在夏威夷撒下母親骨灰，她直言：「我母親最後遺願，就是希望她的骨灰能夠撒在她喜歡的地方，我們原先心境平靜，也以為我們遵照她的遺願，如今完全被剝奪。」

還有史蒂芬妮·福特(Stephanie Ford)今年4月過世後，也是委託「回歸自然」處理遺體，結果擔任醫師的女兒仔細檢查骨灰後，質疑骨灰造假，福特傷心表示：「我知道不是我的錯，但是我讓丈夫失望，我很內疚。」

據了解，「回歸自然」是由霍爾福德(Jon and Carie Hallford)夫婦於2017年開始經營，但最近傳出多起財務糾紛，包括6月份因為拖欠火葬費用，被控需要付清2萬1000元。

夏威夷 科羅拉多州

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