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共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議針鋒相對 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

編譯莊瑞萌／綜合19日電
眾院前議長麥卡錫(圖)19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨「給我坐下」，並責怪蓋茨帶領瘋狂八人幫罷免他。（美聯社）
眾院前議長麥卡錫(圖)19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨「給我坐下」，並責怪蓋茨帶領瘋狂八人幫罷免他。（美聯社）

眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)19日在共和黨閉門會議時，與推動將他罷免的佛羅里達州國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)兩人在言詞上你來我往，還傳出麥卡錫一度大聲訓斥對蓋茨「給我坐下！」

這場會議耗時近四個小時，討論自從蓋茨率領八名共和黨議員與民主黨合作罷黜麥卡錫後，共和黨要如何在尋求議長人選上達成共識的可能途徑。會議雖然曾推舉眾議員喬登(Jim Jordan)出馬角逐議長，但他兩輪投票都未能過關，而且與會的議員形容這次會議過程非常緊張。

消息人士指出，會議進行期間，麥卡錫透過麥克風直接叫蓋茨名字，蓋茨起身發表意見並打斷他說話，於是麥卡錫便不客氣回話說，「給我坐下。」但蓋茨也不甘示弱立刻回嘴。

麥卡錫表示並沒有大聲對蓋茨說話，「我當時對著麥克風說話，他(蓋茨)試圖要打斷我說話，於是我便要他先坐下來。」他補充說，「聽著，我覺得整個國家上下現在都想罵蓋茨。別忘記了，是蓋茨帶領的瘋狂八人小組聯同民主黨把我們推向了這種局面。」

蓋茨則回應表示，「有時他(麥卡錫)情緒會激動。我不是情緒化的人，我是專業的律師，不是麵包師傅，我已經習慣了提出論點及聆聽論述，而不會情緒起伏。」

在蓋茨等人與民主黨議員合作把麥卡錫拉下馬之後，已造成眾院兩周沒有議長，隨著以色列與哈瑪斯衝突及政府可能面臨關門等危機未解，部分議員本考慮強化眾議員麥亨利(Patrick McHenry)代理議長職權，包括角逐議長寶座失利的喬登也同意強化麥亨利職權，但19日仍未獲多數共和黨眾議員支持，蓋茨便是反對者之一。

蓋茨在X平台(昔稱推特)表態說會盡全力反對這項提議。他說，「我認為沒選出眾院議長是對憲法的褻瀆。我們必須堅持，直到選出議長為止。」

眾院前議長麥卡錫19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨(圖)「給我坐下...
眾院前議長麥卡錫19日在共和黨閉門會議時，大聲訓斥佛州眾議員蓋茨(圖)「給我坐下」。（歐新社）

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