選民評麥卡錫下台「荒誕馬戲」 共和黨恐付代價

國會眾院前議長麥卡錫遭罷免，多項民調顯示，選民對此看法分歧，可能讓共和黨大選中付出代價。（路透）

近期多項民調 顯示，選民對麥卡錫 (Kevin McCarthy)成為美國史上首位遭罷免的眾院議長看法分歧，可能讓共和黨 2024年在選舉中付出代價。

共和黨眾議員還沒從1月破紀錄的15輪投票才選出麥卡錫當議長的傷口中癒合，10月初麥卡錫便遭罷免；往後眾院共和黨人難以團結推派單一候選人角逐新議長，形成強硬保守派與溫和派明顯分野的局面。

專家表示，對於明年將面臨選舉的眾議員而言，麥卡錫遭罷免一事可能影響選情。

佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)政治學教授華格納(Kevin Wagner)說：「就基本層面而言，單一方想在這場內鬥中得勝，就必須妥協，否則選民明年將試圖修復此局面。」

多項民調顯示，選民對麥卡錫遭罷免的意見分歧。

雅虎新聞(Yahoo News)與YouGov於民調16日公布的民調顯示，31%登記選民支持麥卡錫下台，27%反對。

有線電視新聞網(CNN)與民調機構SSRS本月4日到9日進行的民調則發現，50%選民支持麥卡錫下台，49%反對；其中34%的共和黨人和親共和黨的獨立選民認為，麥卡錫下台對共和黨沒有好處，30%的人則認為是好的。

美聯社與NORC於11日公布的民調顯示，25%選民強烈或多少支持罷免麥卡錫，而25%的人強烈或多少反對。

這些民調都在共和黨兩次投票未能選出新議長之前進行，包括共和黨提名人喬登(Jim Jordan)兩度投票都未獲足夠贊成票數。

已退休的獨立選民戴維斯(Ted Davis)反對罷免議長且對新議長選不出來感到挫敗，形容國會的情況宛如「大型荒誕馬戲」。

角逐明年大選黨內提名的前副總統潘斯(Mike Pence)也反對罷免議長，撂重話指「國會共和黨是混亂的黨團」。