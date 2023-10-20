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眾議長投票未過關 喬登原同意麥亨利擴權 後又改口20日第3輪

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長選舉，喬登表示20日上午將進行第三輪投票。（Getty Images）
眾院議長選舉，喬登表示20日上午將進行第三輪投票。（Getty Images）

眾院原訂19日進行議長選舉第三輪全院表決，但因獲共和黨提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)無法取得足以達到過關門檻的票數，導致投票延後到20日(周三)；紐約時報報導，共和黨花了一整天時間在閉門會議內鬥，相互指責、謾罵，有派系堅決不願支持喬登出任議長，另一個派系則反對以臨時方案為議長人選問題解套。

拜登總統將要求國會通過1000億元國家安全緊急支出包裹法案，以便為以色列及烏克蘭提供援助，但眾院在議長出缺的情況下卻議事停擺。

喬登19日與在第二輪投票時投反對票的22名共和黨眾議員開會，但到晚間仍無跡象顯示已獲得支持。雖然票數明顯不足、要求放棄角逐議長的聲浪漸增，但喬登對媒體說，20日上午10時將舉行第三輪投票。

19日稍早，喬登一度提議暫停爭取議長，考慮接受兩黨中間派建議，讓臨時議長麥亨利(Patrick McHenry)暫時擴權，以便代理議長主持立法議程。但提議遭到普通黨員強力反對，其中包括喬登的極右派支持者，理由是如果讓麥卡錫(Kevin McCarthy)被罷免後出任臨時議長的麥亨利擴權，等於把眾院主導權交給民主黨，將留下糟糕先例。

極右派陣線批評臨時議長擴權提議是跟主張聯合政府(coalition government)的民主黨締結夥伴關係；今年稍早，麥亨利協助當時議長麥卡錫與拜登達成暫停舉債上限、政府支出訂定上限等協議，但共和黨極右派則強烈反對。

短短幾小時裡，喬登改弦易轍，宣布繼續爭取出任議長，希望表決盡快通過。

支持喬登的共和黨印地安納州聯邦眾議員班克斯(Jim Banks)說：「如果把身為多數黨的共和黨交給民主黨控制，將是大錯特錯。」

班克斯說：「他們想要害慘共和黨。如果我們接受讓民主黨掌握眾院的提案，那我們就不配當多數黨。那將是對共和黨員的嚴重背叛。」許多共和黨員說，提案一推出就沒戲了。

眾院議長難產，兩黨中間派建議讓臨時議長麥亨利(中)暫時擴權，以便代理議長主持立法...
眾院議長難產，兩黨中間派建議讓臨時議長麥亨利(中)暫時擴權，以便代理議長主持立法議程。（歐新社）

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