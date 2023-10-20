「慎防移民」 以哈戰爭給了共和黨題材

路透報導指出，以哈戰爭將給共和黨 問鼎總統大位者「慎防移民」的論戰題材，強化美墨邊境 安全的呼聲高漲，支持以色列的口號不會停，但真正用意是「國家安全」，別讓恐怖分子從邊境溜進美國。

路透引述選戰策士說，共和黨總統候選人這麼做有兩大理由：一、非法移民 問題向來是共和黨選民關切的重大議題，趁競選期間正可多談移民問題；二、共和黨選民對國外的衝突比過去更感到憂慮，但對美國外交政策卻沒啥興趣。

因此，共和黨策士海伊(Doug Heye)說，共和黨會繼續宣稱自己是以色列的堅定友人；但以哈衝突不會是選戰主要議題，爭取黨內提名的參選人，頂多從「國內政治」的立場「善加運用」，目的當然是選票。

共和黨人雖提不出證據，卻常說巴勒斯坦好戰分子會設法從美墨邊境潛入美國。自由派的凱托研究所(Cato Institute)分析了1975至2022年間的資料指出，非法潛入美國的好戰分子，在美國境內發動過的攻擊行動，從未造成美國人民傷亡。

共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)說，把海外衝突和美國邊境安全掛鉤，是頗有創意的競選手法，是否有效，尚待驗證，但這絕對是創新的招式。

前駐聯合國大使海理民調排名第三，在前總統川普和佛羅里達州長德桑提斯之後，她把以哈戰爭當作「強化邊境管制」的理由；她接受國家廣播公司新網(NBC News)訪問時，說哈瑪斯突襲以色列，對美國是一記警鐘，要趕快封閉美墨邊境，以防恐怖分子潛入。

她說，「我們沒確實查核入境移民和難民。我們不能等到九一一事件重演。」

川普16日在愛阿華州造勢時說，他若當選，會指示執法單位把公開支持哈瑪斯的移民遣送出境。

德桑提斯在社媒上貼了一張加薩地區爆炸的照片，說「這麼多役齡男子從美墨邊境來到我們國家」，美國處境堪虞。川普說得更離譜：哈瑪斯民兵正從美墨邊境湧進。