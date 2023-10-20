我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

「慎防移民」 以哈戰爭給了共和黨題材

記者張聲肇／綜合報導

路透報導指出，以哈戰爭將給共和黨問鼎總統大位者「慎防移民」的論戰題材，強化美墨邊境安全的呼聲高漲，支持以色列的口號不會停，但真正用意是「國家安全」，別讓恐怖分子從邊境溜進美國。

路透引述選戰策士說，共和黨總統候選人這麼做有兩大理由：一、非法移民問題向來是共和黨選民關切的重大議題，趁競選期間正可多談移民問題；二、共和黨選民對國外的衝突比過去更感到憂慮，但對美國外交政策卻沒啥興趣。

因此，共和黨策士海伊(Doug Heye)說，共和黨會繼續宣稱自己是以色列的堅定友人；但以哈衝突不會是選戰主要議題，爭取黨內提名的參選人，頂多從「國內政治」的立場「善加運用」，目的當然是選票。

共和黨人雖提不出證據，卻常說巴勒斯坦好戰分子會設法從美墨邊境潛入美國。自由派的凱托研究所(Cato Institute)分析了1975至2022年間的資料指出，非法潛入美國的好戰分子，在美國境內發動過的攻擊行動，從未造成美國人民傷亡。

共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)說，把海外衝突和美國邊境安全掛鉤，是頗有創意的競選手法，是否有效，尚待驗證，但這絕對是創新的招式。

前駐聯合國大使海理民調排名第三，在前總統川普和佛羅里達州長德桑提斯之後，她把以哈戰爭當作「強化邊境管制」的理由；她接受國家廣播公司新網(NBC News)訪問時，說哈瑪斯突襲以色列，對美國是一記警鐘，要趕快封閉美墨邊境，以防恐怖分子潛入。

她說，「我們沒確實查核入境移民和難民。我們不能等到九一一事件重演。」

川普16日在愛阿華州造勢時說，他若當選，會指示執法單位把公開支持哈瑪斯的移民遣送出境。

德桑提斯在社媒上貼了一張加薩地區爆炸的照片，說「這麼多役齡男子從美墨邊境來到我們國家」，美國處境堪虞。川普說得更離譜：哈瑪斯民兵正從美墨邊境湧進。

共和黨 非法移民 美墨邊境

上一則

川普援引總統豁免權求撤干預選舉案 檢察官反對

下一則

美專機遣返130委內瑞拉無證客

延伸閱讀

拜登將俄哈並列為民主威脅 籲千億美元支持以、烏和台灣

拜登將俄哈並列為民主威脅 籲千億美元支持以、烏和台灣
美情報估加薩醫院罹難不到300人 低於哈瑪斯估計

美情報估加薩醫院罹難不到300人 低於哈瑪斯估計
拜登發表全國演說：正面臨歷史轉捩點 批哈瑪斯想消滅民主國家

拜登發表全國演說：正面臨歷史轉捩點 批哈瑪斯想消滅民主國家
加薩醫院被炸後 附近教堂傳遭空襲波及 釀大量死傷

加薩醫院被炸後 附近教堂傳遭空襲波及 釀大量死傷

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元