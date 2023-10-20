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德州將立法 擴大州警邊境執法權 可逮越界無證客

編譯陳韻涵／綜合19日電
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）

德州州長艾伯特(Greg Abbott)利用巴士把非法入境的逾5萬名無證客從德州載往各大民主黨城市一年半後，不僅造成民主黨城市的庇護所危機，改變共和黨城市的移民輿論風向；德州如今更大膽提案，擴大德州警察邊境執法權，允許州警逮捕跨越邊界格蘭河(Rio Grande)的所有人，意圖奪走聯邦政府在移民政策的先制權。

紐約時報報導，艾伯特去年4月宣布首輛滿載越境無證客的巴士開往華府後，許多認為這只是吸引拜登總統關注邊境議題的方法；佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)包機將48名越境無證客從德州送往麻州的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)，丹佛官員也跟進幫數千名無證客買客運車票把他們送走。

此後這項政策變成有組織的「無證客轉送計畫」，緩解邊境城市的負擔，而無證客的目的地也逐漸擴大至芝加哥等地，相關開支逼近7500萬元且持續增加。

這項「無證客轉送計畫」參考德州賑災工作，加入「把邊界帶到民主黨據點」的政治理念，效果出奇得好，改變共和黨城市的移民議題輿論風向；反觀紐約市長亞當斯(Eric Adams)等民主黨城市的市長，依法不得不接納這些無證客，不僅收容所爆滿，也讓民主黨市長頻籲聯邦政府出手解決問題。

紐約的民主黨長期政治顧問阿茲特(George Arzt)說：「(無證客轉送計畫)確實影響紐約市長及其政策，民主黨人希望在不惹惱永久居民的前提下協助移民。」 

這股緊張情勢延燒至芝加哥，該市市長強森(Brandon Johnson)本月宣布造訪邊境協助應對相關情況，隨後取消行程，改口優先處理市內挑戰。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)資深研究員奇契帝(Muzaffar Chishti)說：「若非艾伯特的移民轉送計畫，民主黨主政的藍州與城市不會感受到移民危機，歷史學者肯定會記下這筆。」

去年10月到今年8月截止，德州邊境官員經手11萬名非法移民，其中40%已獲准入美，而今艾伯特採取更大膽的作為，修改州法，將非法自墨西哥入境視為州罪，允許州警逮捕跨越邊界格蘭河的所有人，包括尋求庇護者。 

德州參議會本月通過法案，此案仍待眾議會批准；移民律師指出，這項法律違背聯邦政府在制定移民政策方面先發制人角色。

德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為墨境...
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為墨境大批非法移民準備跨越格蘭河。（Getty Images）

非法移民 無證客 德州

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