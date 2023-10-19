我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

紐時：拜登訪以 普亭訪中 全球政治版圖重畫…3國成新軸心國

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總統普亭（右）訪問中國，不僅與中國國家主席習近平（左）高調會面，甚至還有機密會談，顯示兩國加深友誼要重新定義國際秩序。（Getty Images）
俄羅斯總統普亭（右）訪問中國，不僅與中國國家主席習近平（左）高調會面，甚至還有機密會談，顯示兩國加深友誼要重新定義國際秩序。（Getty Images）

紐約時報18日分析，拜登總統訪問以色列之際，俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)正在北京，美俄元首出訪兩相對照，顯示全球政治版圖自從俄軍入侵烏克蘭之後已經大幅重畫，到了加薩(Gaza)戰火爆發之時，全新態勢極為鮮明。

報導指出，俄羅斯、中國、伊朗在烏克蘭問題形成「新軸心國」(new axis)，彼此之間有著外交、經濟、戰略及理念交集，三方結盟抵抗美國以及二戰以來由西方國家主導的國際秩序。

俄羅斯在俄烏戰爭裡仰賴伊朗提供武器與中國外交支援，在國際社會長期被孤立的伊朗則對找到貿易新夥伴及某種程度的國際認可感到無比欣慰，經濟衰退的中國從遭到西方國家制裁的俄羅斯及伊朗進口石油，省下數十億元的龐大花費。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)交戰，加薩醫院遭受轟炸之後危機升溫，凸顯了西方國家與中俄聯盟的明顯歧異，兩邊陣營不但對誰該為暴力負責看法不同，對於誰才有權掌握界定國際關係的話語權，也在彼此較勁。

德國知名外交專家史派克(Ulrich Speck)指出，以哈戰爭是另一次驅使西方民主國家與中、俄、伊獨裁體制朝向兩極化發展的衝突，「這次事件也是區域政治的另一個表態時刻，如同烏克蘭戰爭一樣，各國必須表明立場為何」。

紐時指出，拜登此行將面臨更多壓力，要求美方說服以色列允許加薩獲得人道援助以及供水、供電，拜登同時也要設法防止政治聲望受挫的以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)做出過度反應，以免傷害美國的區域利益與以色列本身的區域利益。

報導指出，俄羅斯與中國選擇支持追求解放、自決的巴勒斯坦人民，然而看在華府眼中，中俄兩國面對烏克蘭、西藏、維吾爾甚至台灣人民時，卻拒絕給予相同機會；中俄不願譴責哈瑪斯、力挺巴勒斯坦目標的策略，實際上是為了爭取更高層次的全球南方(Global South，又稱南方國家)情感。

「馬丁禁止核武擴散研究中心」(James Martin Center for Nonproliferation Studies)歐洲計畫主任漢娜‧諾特(Hanna Notte)說，在西方國家與中俄聯盟的新興競爭當中，全球南方堪稱重要區域。她說，從許多全球南方國家觀點看來，俄羅斯占領烏克蘭，因此美國向俄羅斯抗爭，但在以色列事件裡，美國卻與占領者站在同一邊，俄羅斯同樣主張如此論點。

俄羅斯 以色列 烏克蘭

上一則

中國學者：中俄接近軍事同盟 但難跨關鍵一步

下一則

加薩醫院爆炸 美情報：巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」失手

延伸閱讀

美挺以色列又要以克制 拜登走上「凶險鋼絲」

美挺以色列又要以克制 拜登走上「凶險鋼絲」
到中國開會 學者：如今普亭只去絕對安全之處

到中國開會 學者：如今普亭只去絕對安全之處
拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登籲以色列勿重覆美錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
普亭訪中會習近平 隨扈攜核按鈕手提箱罕見畫面曝光

普亭訪中會習近平 隨扈攜核按鈕手提箱罕見畫面曝光

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」