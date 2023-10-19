威嚇歐美？普亭「核按鈕」手提箱罕見曝光 精心安排時機

俄國總統普亭到北京參加一帶一路論壇，也讓外界看到罕見的核按鈕手提箱。（路透）

俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)18日在北京 中國人民大會堂會見中國國家主席習近平，普亭隨扈提著內有核武發射按鈕手提箱的畫面罕見曝光；這是普亭在俄烏戰爭去年2月爆發以來第二次外訪，意在向西方歐美國家傳達強烈的威嚇訊息。

普亭當天在北京會見習近平後，被拍到他在保鑣包圍保護下，轉往另一場會議，身後跟著兩名海軍軍官，兩人各拎著一個手提箱，鏡頭特寫其中一個較大的手提箱。

俄國 總統的核武按鈕手提箱稱為「切格特」(Cheget)，得名於高加索山系(Caucasus Mountains)的切格特山(Mount Cheget)，傳統上由海軍軍官攜帶；俄國總統所到之處，都會由海軍軍官帶著「切格特」隨行，但很少被拍到。

另一段畫面顯示，普亭開完會走下樓梯，兩名攜帶「切格特」的海軍軍官距離他僅幾步之遙。

俄國官方「俄羅斯新聞社」(RIA)的克里姆林宮(Kremlin)記者在加密社群媒體Telegram的相關影片下發文寫道，「如果沒有某些手提箱，普亭的行程便不算完整」。

除普亭擁有兩個「切格特」外，俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)也有一個「切格特」，參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)可能也有一個；美國總統也有類似的遠端核發射裝置，俗稱「核子足球」(nuclear football)。

俄烏戰爭讓美俄關係緊張程度升到1962年古巴飛彈危機以來最高，而中國則積極尋求擴大核武，以符合其新興強權之勢。

俄國精心安排「切格特」曝光的時機，恰逢俄軍在烏克蘭的戰事遭受美國供應的新型長程彈道飛彈挫敗；「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)長13呎、直徑24吋，最大射程可達190哩。

普亭訪問北京時承認ATACMS對俄軍造成威脅，但強調該武器不會改變前線戰況；普亭說：「對烏克蘭而言，只會延長痛苦罷了。」

此外，俄國國會下議院17日全數贊成批准撤銷「全面禁止核子試爆條約」(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)，並歸咎美國對全球安全不負責任；俄國議員警告美方，俄國可能進一步完全捨棄這項條約。