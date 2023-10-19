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與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」

特派記者陳政錄／北京報導
俄羅斯總統普亭（左）訪問中國，不僅與中國國家主席習近平（右）高調會面，甚至還有機密會談，顯示兩國加深友誼要重塑國際秩序。（歐新社）
俄羅斯總統普亭（左）訪問中國，不僅與中國國家主席習近平（右）高調會面，甚至還有機密會談，顯示兩國加深友誼要重塑國際秩序。（歐新社）

中國國家主席習近平18日和俄羅斯總統普亭會談，普亭表示，他還與習近平單獨會談了一個半小時至兩小時，談了許多機密問題，包括俄烏戰爭與中東情勢。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭接受俄羅斯媒體訪問時透露，雙方會談後，「我們舉行了一次小範圍午餐會，雙方外交部長和助手都出席，然後習主席邀請我們『單獨會談』，我們面對面交談，確實就是這樣，就是喝茶，我們交談，可能是一個半小時，也許是兩個小時。」

外界關注習普的單獨會談，普亭也似藉此透露與中國的緊密關係。普亭說：「我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中非常富有成效和內容豐富的部分。」

普亭向俄羅斯記者表示，「你們自己說了：我與中國國家主席談了三個小時，不能告訴（大家）所有的事情。這包括整個雙邊議程，有很多內容，這裡有很多問題——包括經濟、金融、政治合作、在國際平台上的聯合工作。我們還詳細討論了中東局勢」。

就中俄關係，普亭表示，外部因素和衝突如何影響俄中關係的發展，所有這些外部因素都是共同的威脅，它們加強俄中協作；至於前景，他樂觀看待。

普亭並稱，「我向習主席詳細通報了烏克蘭問題的局勢發展，也相當的詳盡。」

普亭也指，美國提供ATACMS導彈只會使烏克蘭痛苦更久。他指美國與烏克蘭衝突有關，並且愈來愈多地親自參與其中。俄羅斯能夠反擊相應進攻，這是美國的又一失誤，無法從根本上改變接觸線局勢。

他並稱，烏克蘭正在考慮談判進程，這是朝正確方向的轉變，他會因此表揚烏克蘭，但他們這麼做還不夠。

就以哈衝突，普亭稱，無論衝突如何升級，俄羅斯始終支持建立巴勒斯坦主權國家。他稱應力爭巴勒斯坦社會團結，但這是他們的事情。他又說，感覺沒有人願意把以哈衝突轉變為全面戰爭。

他稱不知道目前的危機是否有助於建立巴勒斯坦國，「但這是對的吧，畢竟短暫的施捨解決不了問題」。

據央視報導，習近平表示，中方願和俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接。

央視報導，習近平說，普亭連續三次出席，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。中方願和俄方一道，不斷充實雙方合作的時代內涵，支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。

俄羅斯衛星通訊社表示，普亭和習近平18日中午出席有雙邊代表團參與的會談共一個半小時，之後在下午茶時間兩人又單獨進行談話。

據中方發布的訊息，普亭並向習近平重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。俄方願和中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推動俄中全面戰略協作夥伴關係發展。

普亭 俄羅斯 習近平

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