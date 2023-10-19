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澳防長：避免台海衝突 澳洲不能當被動旁觀者

記者張文馨／華盛頓報導

衛報報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）18日在南韓表示，台海爆發衝突的後果很嚴重，澳洲不能當被動的旁觀者；俄羅斯侵略烏克蘭是威懾失敗所致，不能在印太區域重演，台灣議題尤甚。

馬勒斯在2023年南韓國防對話發表演說提到北韓、以哈衝突與俄烏戰爭，他說，目前最重大的風險是大國衝突再起，沒有比台灣議題更重要的了。

馬勒斯說，澳洲對台灣議題的立場不變，澳洲對台灣的最終地位不採取立場，只要是和平處理、符合兩岸人民的意願，以及不可以動用武力或脅迫。

馬勒斯表示，「美中因台灣衝突的後果太過嚴重，我們不可以作為被動的旁觀者。」他呼籲各國攜手合作度過這個挑戰時刻。

衛報報導，馬勒斯的說法不意味著澳洲軍方對未來戰爭預作承諾，而是呼籲澳洲和盟友夥伴共同合作來避免衝突。

澳洲、美國和英國去年共同宣布安全夥伴關係計畫AUKUS，英美將協助澳洲打造維吉尼亞級的核動力潛艦；這項計畫被視為三國聯合擴大在印太區域的核威懾能力，用以對抗北京該區域的影響力和軍事行動。

馬勒斯3月表示，澳洲絕對沒有「交換條件」，澳洲沒有為了換取潛艦，承諾會在台海衝突中支持美國。

澳洲政壇近年為台海議題掀起辯論，工黨出身的前總理基廷（Paul Keating）前年稱台灣對澳洲而言並非關鍵利益，台灣是中國的內部問題；時任國防部長杜登（Peter Dutton）指，若美國協防台灣，很難想像澳洲會袖手旁觀。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今年初表示，澳洲投資自身防衛能力，攸關在印太區域嚇阻衝突，確保和平以及區域內所有國家都能保有主權。

澳洲 國防部 南韓

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