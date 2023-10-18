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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

眾議長第一輪投票 喬登200票未過關 今再投

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院議長選舉17日舉行第一輪投票，共和黨提名的議長候選人喬登(中)因20名同黨議員不挺，僅獲200票，未能當選，18日上午將投第二輪。(路透)
國會眾院議長選舉17日舉行第一輪投票，共和黨提名的議長候選人喬登(中)因20名同黨議員不挺，僅獲200票，未能當選，18日上午將投第二輪。(路透)

俄亥俄州國會眾議員喬登(Jim Jordan)獲共和黨黨團提名為眾院議長候選人後，17日全院表決僅得到200票，距離當選門檻217票差17票，比民主黨推派人選傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)獲212票還少12票，18日上午將舉行第二輪投票。紐約時報分析，喬登選議長遭逢挫敗，凸顯共和黨派系分歧陷入無解之境。

20同僚未挺 強硬派罕見動作

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免已兩周，共和黨人迄今仍無法遞補空缺；共和黨在眾院僅居些微多數，兩黨席次為221席對212席。由於共和黨投票時只有四票跑票空間，人數不多的一群極右路線強硬派趁機秀肌肉，向共和黨主流保守派討價還價。紐約時報分析，堅決不願支持喬登是強硬派「展現實力」的罕見動作，以往較常出現的發展是妥協及調解。

國會眾院議長選舉17日舉行第一輪投票，共和黨提名的議長候選人喬登(前右)因20名...
國會眾院議長選舉17日舉行第一輪投票，共和黨提名的議長候選人喬登(前右)因20名同黨議員不挺，僅獲200票，未能當選，18日上午將投第二輪。(路透)

報導指出，第一輪表決結果同時反映共和黨已經急轉彎，越來越傾向保守右派；喬登雖然票數未能過半，但有200名共和黨同僚投票相挺，其中也包括主流派議員，可見喬登在黨內已擁有廣大支持。

投票前 喬登曾說願接受多次投票

59歲的喬登曾協助前總統川普試圖推翻2020年總統大選結果，運用身為國會議員的權力為川普辯護；喬登擔任國會眾議員期間，由於經常反對通過妥協達成協議，曾被一名共和黨前任議長喻為「立法恐怖分子」(legislative terrorist)。

投票之前，喬登表示願意接受多次投票而在最後當上議長，「無論怎樣都可以」。

報導指出，投下反對票的共和黨眾議員名單曝光後，他們的辦公室紛紛接到大批右翼人士的抗議電話。投反對票的共和黨科羅拉多州國會眾議員巴克(Ken Buck)便說：「打來的電話都很可笑。」他表示，辦公室現接到數百通，甚至數千通電話。巴克說，反對理由是喬登拒絕承認拜登贏得2020年大選。

眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)某些共和黨成員不信任喬登處理預算的方式，也不同意喬登贊成的刪減預算手段。委員會成員、佛州聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)便說，即使遭到施壓或威脅，照樣不會投票支持喬登。

共和黨 投票 眾議員

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