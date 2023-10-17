北美運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴告別馬林魚

馬林魚隊總管伍佩琴(左)與球隊老闆薛曼(右)沒有談攏，決定不與球隊續約。(美聯社)

美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊(Marlins)16日表示，該隊總管伍佩琴(Kim Ng)決定不與球隊續約；馬林魚隊老闆薛曼 (Bruce Sherman)16日證實亞裔伍佩琴確定不會返回球隊。

薛曼在聲明中表示，雖然馬林魚行使了球隊選擇權表態挽留伍佩琴，但沒能成功；她拒絕了行使明年的選擇權。

伍佩琴向運動媒體The Athletic表示，她與球隊老闆對管理層的願景「不完全一致」。

54歲的伍佩琴於2020年11月被馬林魚隊聘用，成為北美四大男子職業運動聯盟史上第一位女性、也是第一位亞裔總管，帶領自2003年後便無緣晉級的馬林魚重返季後賽，成為當年MLB最大的驚喜之一；伍佩琴上任後，馬林魚的戰績逐年進步，今年在常規賽取得84勝78負的戰績，但在三場制的國家聯盟外卡賽中被費城 費城人隊橫掃。

伍佩琴當年被當時的球團執行長基特(Derek Jeter)延攬至馬林魚，基特在效力紐約洋基隊時，伍佩琴擔任該隊的助理總經理。

基特由於與薛曼不合，於2021年2月離職，伍佩琴則仍留下持續改善球隊陣容。

在被基特延攬至球隊前，伍佩琴曾任職於芝加哥白襪、洛杉磯道奇、紐約洋基和大聯盟主席辦公室。薛曼表示，今年初馬林魚已行使她2024年球季合約的同意權。

伍佩琴拒絕合約時間點正是一般棒球職務轉換之際，不過，目前放眼職業棒球高階掌管營運的空缺只有波士頓紅襪隊，紐約大都會 也在尋覓一位總經理。紐約郵報記者謝爾曼(Joel Sherman)為文建議，紐約大都會隊應認真考慮是否延攬伍佩琴到球隊。