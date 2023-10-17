最受歡迎CEO票選 輝達黃仁勳奪冠 蘋果庫克排第4

輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）

匿名職場社交平台Blind針對103位執行長發布一份最佳與最差企業領袖名單，半導體大廠輝達 (NVIDIA)執行長黃仁勳 （本報資料照片）傲視群雄，員工支持度高達96%。排名第二的是美國零售業龍頭沃爾瑪公司(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)，支持度為88%。

「財經內幕」(Business Insider)雜誌網站報導，Blind對全美1萬3171名經驗證的專業人士進行調查後，公布這項排行榜。

中央社報導，名列第一的是有著「AI 教父」之稱的輝達執行長黃仁勳，支持度高達96%。截至今年1月，總部位於加州的輝達聘有2萬6000多名員工。隨著人工智慧(AI)前景看俏，輝達今年營收和股價飆升至歷史新高，可能增強了員工對其領導才能的信心。

一名輝達員工說：「他在10多年前就已預見人工智慧熱潮的到來。我完全信任他。」

沃爾瑪迄今在全球雇用210萬名員工。董明倫10幾歲時就開始為這家企業效力，2014年升任執行長。他上任後推出會員訂閱服務Walmart+、無人機配送服務，還搭上生成式AI熱潮，增強用戶購物搜索體驗。

沃爾瑪執行長董明倫。(美聯社)

全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks執行長艾若拉(Nikesh Arora)以84%的支持度位居第三。

蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)和大數據分析公司Databricks執行長格霍德西(Ali Ghodsi)支持度皆為83%，並列第四。

排名吊車尾的則是全美高檔連鎖百貨諾斯壯(Nordstrom)執行長諾斯壯(Erik Nordstrom)和記憶體模組廠威騰電子公司的格克勒(David Goeckeler)，兩人支持度掛零。