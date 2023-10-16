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「不能讓極右派支持者當選」20鐵票反對 喬登議長路堪慮

記者顏伶如／綜合報導
眾議員喬登雖獲共和黨提名出任眾院議長，但傳黨內同僚正計畫17日表決時，要阻斷喬登的議長之路。（路透）
眾議員喬登雖獲共和黨提名出任眾院議長，但傳黨內同僚正計畫17日表決時，要阻斷喬登的議長之路。（路透）

俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)雖獲共和黨提名出任眾院議長，但能否如願登上大位，情勢堪慮。有線電視新聞網(CNN)15日報導，多名共和黨消息人士說，某些黨內同僚現正討論如何在17日全院表決時，阻斷喬登的議長之路；表決前夕，眾院共和黨團16日晚間將舉行閉門會議。

CNN報導，眾院少數黨黨鞭黨鞭克拉克(Katherine Clark)發函給民主黨同僚指出，新任議長投票訂於17日中午舉行。

一名反對喬登的眾院共和黨團高層受訪時說，議長提名表決估計有40人將投反對票，親自接洽發現其中20人說，17日全院投票若採唱名表決(roll-call vote)，必定投下反對票。

不過，另一名共和黨消息人士則說，喬登已跟持反對意見的同僚進行正面溝通，估計喬登在17日全院表決時將順利過關。

喬登如果要登上議長，必須克服來自黨內不容小覷的反對勢力。CNN報導，多名共和黨員說，某些對喬登有意見的同僚根本不願支持，另一些同僚則是對於極右派逼宮導致麥卡錫下台、史卡利斯(Steve Scalise)獲得提名卻宣布退選而感到憤怒，這些同僚不願意讓極右派喜愛的喬登成為新任議長，否則就是對極右派的操弄手段予以獎勵。

一名共和黨消息人士說，許多同僚對於喬登出任議長的態度都是堅決反對，「我們不能獎勵如此行為」。這名消息人士指出：「我們不能讓一群小團體坐大，變成獨裁者。」

前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，共和黨黨團會議11日針對新任議長提名人選舉行投票，史卡利斯獲113票，喬登則得99票。但由於10多名共和黨員拒絕在全院投票時支持史卡利斯，史卡利斯12日宣布退選。

CNN分析，喬登13日獲得共和黨提名，但黨團後來舉行假投票，結果反對票有55張。喬登必須在全院表決時跨越217票門檻，才能成為新任議長。

眾議員喬登雖獲共和黨提名出任眾院議長，但傳黨內同僚擬阻斷喬登的議長之路。圖為國會...
眾議員喬登雖獲共和黨提名出任眾院議長，但傳黨內同僚擬阻斷喬登的議長之路。圖為國會大 廈。（路透）

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