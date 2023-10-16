拜登第3季籌款逾7100萬 提前打數位廣告戰

拜登總統和民主黨全國委員會第二季籌款超過7200萬元。（路透）

拜登 總統和民主黨 全國委員會(DNC)第三季籌款超過7200萬元，15日宣布的第三季籌款金額也保持強勁，截至9月30日的三個月內籌集超過7100萬元，且早早便砸2500萬元開打電視和數位廣告戰，銀彈攻勢猛烈。

美聯社報導，拜登競選團隊表示，截至9月底民主黨手頭有9100萬元現金，這是選舉周期中民主黨有史以來最高的現金總額，且預計捐款將從明年夏季開始大幅增加。

拜登競選活動進入到明年，首要任務將是保持籌款流入和降低成本，不過上個月競選團隊決定執行為期16周、耗資2500萬元的廣告戰，重點關注搖擺州並宣傳各種主題，包括拜登政府捍衛墮胎權、降低藥物處方成本等政績。在拜登和前總統川普 都前往密西根州訪視聯合汽車工會(UAW)罷工活動時，民主黨一個廣告甚至直接批評川普。競選團隊已公布總支出，具體支出細節要等到聯邦選舉委員會的最後期限再公布。

川普因四項起訴、91項刑事指控導致他的相關法律費用暴增、競選財務緊張，但籌款活動仍然強勁，他的競選團隊上周宣布第三季籌集超過4550萬元，未靠共和黨全委會或政黨實體的幫助。川普在競選2020年總統的最後幾個月曾提高捐款上限以增加進帳，而拜登競選團隊表示他們不會這樣做。

拜登第三季僅在6月於費城會議中心舉行一場競選集會，他的競選活動在幾乎依賴民主黨全委會承擔許多早期成本。競選團隊表示，自開放個人捐款以來金額已經翻倍，總數超過140萬人；有11.2萬人承諾持續捐款，也就是每個月都會掏腰包支持。拜登和民主黨所有實體本季有超過49萬3000名捐贈者，捐款共84萬3000筆，其中97%金額低於200元。

即使籌款成績不錯，拜登的支持率依然較低，以及選民乃至於黨內同僚質疑他年事已高，拜登仍需解決選民熱情問題。

拜登籌款總額尚未超過前總統歐巴馬(Barack Obama)的紀錄，歐巴馬2011年4月至6月啟動連任競選活動時透過民主黨實體籌到8560萬元，不過歐巴馬宣布參選的時間比拜登早了三周。