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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

罹癌風險高 FDA擬禁直髮劑

編譯徐薏茹／綜合14日電
FDA考慮禁用直髮劑，因為擔心會對健康造成不良影響。(路透)
FDA考慮禁用直髮劑，因為擔心會對健康造成不良影響。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)計畫根據聯邦「統一待辦事項」(Unified Agenda)的一項條目，頒布禁止含有甲醛(formaldehyde)與甲烯(methylene)、乙二醇(glycol)等釋放甲醛的化學直髮產品禁令，包含涉及健康風險的化學直髮劑(relaxer)、護髮產品等。

FDA發言人寇特尼·羅德斯(Courtney Rhodes)表示，若要推出此法規提案，FDA將收集公眾意見，並且在審視這些意見後決定是否採取進一步行動。

根據FDA網站，若決定頒布最終法規，將在「聯邦公報」(Federal Register)公布。

長期以來，科學家已發現使用直髮化學產品與罹患某些荷爾蒙相關癌症之風險提升存在關聯，包括卵巢癌、乳癌、子宮癌等，在非裔、拉丁裔女性中尤其明顯。

哈佛公共衛生學院的研究顯示，以非裔女性為目標群眾的廣告中，約50%的產品含有這類有害的化學物，針對白人女性的廣告中，約7%產品含有這類有害的化學物。

FDA提出的意見預計將提醒這類直髮產品也與「短期的不良健康影響相關，例如過敏反應及呼吸問題」，這些化學劑應用於某些護髮美容產品。

今年3月，麻州民主黨籍聯邦眾議員阿雅娜·普瑞斯利(Ayanna Pressley)、俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員香特爾·布朗(Shontel Brown)致函FDA局長卡利夫(Robert Califf)，敦促FDA執行「徹底且透明的調查」，查清楚市面上的直髮化學產品是否含有導致子宮癌風險增加的致癌物。兩人皆對FDA的行動表示讚賞，並呼籲實施相關禁令。

去年在「國家癌症研究所雜誌」(JNCI)發表的一篇研究表明，使用直髮產品和子宮癌之間存在關聯；根據該研究，美國近3萬4000名35歲到74歲的女性中，在前12個月報告使用直髮化學產品的女性，其罹患子宮癌的機率高於未使用相關產品的女性。

FDA 癌症 眾議員

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