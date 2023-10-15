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聯邦醫療保險 15日起開放登記 12月7日前截止

編譯徐薏茹／綜合14日電
今年Medicare登記，從10月15日開始，圖為Medicare手冊。(美聯社)
今年Medicare登記，從10月15日開始，圖為Medicare手冊。(美聯社)

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)15日起開放登記，年長者將有數十種選擇。

登記時間至12月7日截止，在這期間符合資格者有機會選擇該地區傳統的紅藍卡計畫，或私人運營的「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage Plans)，以及處方藥計畫(Prescription Drug Plans)。

然而研究顯示大多數人未選擇比較。

非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)分析一項針對紅藍卡的全國調查，結果顯示只有約三分之一人在最近的登記期間比較投保選項。

紅藍卡是針對65歲以上長者以及未滿65歲的殘疾人或患末期腎病群體的聯邦醫療保險計畫；由保險公司承保的聯邦醫療保險優勢計畫通常提供處方藥物保險，以及傳統紅藍卡未提供的額外福利，如牙醫或視力保險。

KFF紅藍卡專家翠西亞·諾伊曼(Tricia Neuman)指出，其中一小部分計畫為紅藍卡的B部分(Part B)門診保險的保費提供部分退款。

B部分涵蓋到診間就診等費用，其保費通常來自社安金支票。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)12日宣布，明年B部分每月保費將調漲6%，從2023年每月164.90元增加至174.70元。

此外，社會安全局(SSA)12日宣布，2024年社安金「生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。

聯邦醫療優勢計畫的專家表示，民眾應該在每年的開放登記期間審視他們的保險，並與其他選項比較，需特別注意常規醫師及藥物的保險情況。

根據KFF資訊，今年紅藍卡受益人平均有43種聯邦醫療優勢計畫選項，是2018年可用選項的兩倍多。

今年開放登記期於12月結束後，民眾將能在1月 1日至3月31日的另一個登記期間轉換至另一項聯邦醫療優勢計畫或是選擇傳統的紅藍卡。

聯邦醫療保險 紅藍卡 保費

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