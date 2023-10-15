普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深

俄羅斯總統普亭將訪問中國，出席一帶一路論壇，圖為2019年他出席在北京舉行的一帶一路論壇。(路透)

俄羅斯 衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭 表示，他本周訪中的主要議題是在習近平 的「一帶一路」倡議下進行合作。他說，這是一次大型的活動，在與中國會談時，將討論能源新路線，推動本國貨幣結算。

報導指，普亭將出席17、18日在北京舉行的「一帶一路」倡議十周年紀念活動，在出訪中國前，先走訪了吉爾吉斯，這是俄烏戰爭開打以來，他被國際刑事法院發出逮捕令後首次出訪。

普亭說：「俄羅斯，當然，有意發展我們的大歐亞夥伴國、歐亞聯盟的倡議。我們把所有與我們中國朋友的這一切結合在一起來實現共同的發展目標。」

普亭表示，在中國進行會談時將討論能源新路線，推動本國貨幣結算，本國貨幣結算正快速成長。他表示：「雙邊關係在發展。今年兩國肯定能達到2000億美元的貿易額。兩國主要合作方向包括金融關係，進一步刺激本幣結算；本幣結算規模成長很快。高新技術領域有很好的前景，在能源領域我們會探討新路線。總之，有很多議題。

普亭也將會見中國國家主席習近平，在兩國關鍵的戰略關係中建立更緊密的連結。有專家表示，中俄兩國關係目前是基於「共生需要」，但隨著俄羅斯越與西方隔絕，俄羅斯愈有可能更倚賴中國，兩國關係值得觀察。

大西洋理事會全球能源中心的高級研究員約瑟夫·韋伯斯特說：「在俄羅斯入侵烏克蘭期間，北京一直保持『親俄中立』的姿態，為莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命性的軍事援助。」

深化夥伴關係的核心是習近平和普亭之間的關係，兩國互稱「親愛的朋友」。不過外界認為，他們的結盟也是出於共生的需要，彼此視對方為在他們共同抵制西方主導地位的鬥爭中不可或缺的壁壘。

歐洲外交關係委員會政策研究員阿莉恰·巴楚爾斯卡指出：「中國不希望看到俄羅斯大幅削弱，如果中國意識到莫斯科可能會輸掉戰爭，可能對其會加大支持力度。」