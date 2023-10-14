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共和黨重新提名強硬派喬登選眾院議長 但黨內雜音多

編譯盧炯燊／綜合13日電
共和黨國會黨團會議13日推舉喬登(中)為議長候選人，圖為喬登在黨團會議結束後，面對媒體。(Getty Images)
共和黨國會黨團會議13日推舉喬登(中)為議長候選人，圖為喬登在黨團會議結束後，面對媒體。(Getty Images)

國會眾議院因議長出缺已連續十天陷於停頓，共和黨人13日宣布提名保守強硬派，眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)為議長候選人。

眾院共和黨黨團主席史提法尼克(Elise Stefanik)表示，喬登在閉門投票裡，以124比81票擊敗史卡特(Tim Scott)，贏得共和黨提名。

來自喬州的史卡特本身是極右派，同時也是遭罷免議長職務麥卡錫的盟友，他的參選是要藉此抗議及反對喬登。

儘管喬登贏得黨內提名，但要當選議長仍面臨嚴峻挑戰，在獲得提名後的第二次投票顯示，相當多的共和黨人不支持他，是激烈內訌的延續。

喬登在贏得提名後，共和黨人又舉行另一次投票，以衡量有多少人願意在眾院投票時支持他。結果令人沮喪， 152人支持，55人反對，而當選議長者必須最少獲217票支持。

第二次投票結果，不僅凸顯國會共和黨人之間存在深刻分歧，也偏離國會傳統的程度，就是一旦黨內競爭結束，議員們必須團結起來支持獲勝者。

喬登獲提名可以說是峰迴路轉，僅在一個多星期前，他的一小撮支持者把麥卡錫趕下台。當國會共和黨人選定眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)時，喬登的支持者仍然反對，前總統川普也質疑史卡利斯的健康。史卡利斯在意興闌珊下，12日突然宣布退出競選。

儘管喬登獲提名，共和黨內部對他仍持有保留態度，除了他是極右保守派外，也是對拜登總統展開彈劾調查的共同推手，在川普試圖推翻2020選舉結果中發揮積極作用，好鬥且不妥協的風格也困擾不少人。很明顯喬登不會獲民主黨支持，共和黨內近三分一反對他，要成功當選議長有極大難度。

預計議長的選舉會持續數星期，有國會助理表示，議員們正考慮在此期間賦予暫代議長之職的麥亨利(Patrick T. McHenry)有更多權限，以便主持會議表決法案。

共和黨 投票 眾院

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