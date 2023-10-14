國人信任度調查 對行政部門下滑至44% 高於國會的37%

雖然白宮難讓大部分民眾滿意，但美國人對行政部門的信任度還是高於國會。圖為白宮前門。(Getty Images)

蓋洛普(Gallup)最新民調 顯示，國人對政府三大部門的信任度皆下滑，其中對行政部門的信任度為44%，高過國會的37%，不過對於聯邦政府處理國際事務的信任度僅有39%，創下新低。

於9月1日至17日期間進行的這份民調顯示，國人對政府處理國內問題39%的信任度和2019年破紀錄35%的低點相差無幾；同時國人對聯邦政府因應國際挑戰的信任度，自去年48%一口氣下滑至39%，可能是受到美軍自阿富汗撤軍的戰略性失敗所影響。

當前朝野的黨派之爭，也影響國人對聯邦政府處理國內外事務的信任度，共和黨人對目前聯邦處理國際(15%)和國內(18%)議題的信任度，創下蓋洛普政黨民調史上最低紀錄；民主黨 人對政府因應國際(75%)和國內(71%)議題的信任度，和歐巴馬總統任內大致相同；另外獨立派選民的信任度(皆為32%)和去年沒有太大變化。

由於國會亂象，使美國人對國會的信任度降低。圖為國會前的交通標誌。(Getty Images)

值得注意的是，自1997年以來蓋洛普的每一項民調皆顯示，大眾對聯邦司法部 門的信任度始終高於對行政和立法部門。儘管司法部門仍然最受信任，但國人對於包括聯邦最高法院在內的司法部門信任度，已驟降至54%的歷來最低點。

其中，共和黨人對司法部門信任度下降23個百分點，民主黨人下降8個百分點，獨立派則下降12個百分點；共和黨人對司法部門信任度達61%，民主黨人和無黨派則分別為50%和51%。

民調還顯示，37%國人信任立法部門，44%信任行政部門；在拜登總統上任後，民主黨人對行政部門的信心，比去年上升81%，共和黨則下降84%。

至於對立法部門(國會)的信任度，民主黨上升16個百分點來到54%；共和黨下降11個百分點來到22%；獨立派則上升7個百分點為36%。