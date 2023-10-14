全新人類大腦圖譜 迄今最全面解析

三大洲45個機構的250多名研究人員合作，製作高解析度的大腦圖譜。(取自MIT Technology Review)

國際科學家共同研究小組12日公布迄今最全面的高解析度人類大腦圖譜，為了解人類所以成為人類，提供更多線索，更為理解和最終治療大腦相關疾病，奠定空前關鍵基礎。

舊金山加州大學 神經科學家諾瓦科夫斯基(Tomasz Nowakowski) 表示，「這是已存在一個多世紀的夢想，好比繪製宇宙地圖。」12日有21篇相關論文在多家科學期刊發表，諾瓦科夫斯基是其中兩篇的作者。這項歷經10年研究計畫，獲得近5億元聯邦資金，現階段結合三大洲45個機構250多名研究人員的貢獻。

研究人員使用經手術或死亡後捐贈的人腦活體組織，將其切片研究單一細胞特性，死後冰凍的大腦樣本則提供有關大腦眾多特殊細胞的分子紋路資訊。研究人員對3000多種不同類型的腦細胞進行分類，並記錄了從子宮到成年期間這些細胞的變化。

三大洲45個機構的250多名研究人員合作，製作高解析度的大腦圖譜。(取自Human Brain Project)

西雅圖 艾倫研究所(Allen Institute)腦科學資深研究員、多項新研究作者雷恩(Ed Lein)表示，研究目標是創建正常大腦地圖，以極高解析度了解可能出現的問題及可以如何治療，讓各種疾病患者有所參考。

雷恩形容，「此前我們看到的大腦圖譜，只能看到州，卻看不到城市，街道更被模糊化了。要駕馭大腦幾乎是不可能的。」但如今情況已開始轉變。

神經科學家將人類大腦圖譜計畫與人類基因組計畫相比擬。人類基因組計畫耗資27億元，經數千位科學家10多年研究，在2003年首次公布，幾近完整解開人類遺傳密碼。該開創性科學突破成為生物技術產業基石，包括新論文提出的大腦繪圖工作也因此得以實現。

人類大腦圖譜研究發現，人類與其他哺乳動物的一大區別，在於大腦關鍵區域的細胞比例，且只有某些腦細胞類型是人類獨有。過去較少被關注的神經膠質細胞(glia)已成為新研究焦點；科學家驚訝發現，它們是人類進化過程中變化最大的細胞類型，表現高於神經元。