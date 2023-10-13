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明年社安金 「生活成本」調高3.2% 平均每月增59元

記者顏伶如／綜合報導
2024年社安金「生活成本調整」為3.2%。退休族2024年每月領取社安金支票平均將增加59元。（Getty Images）
2024年社安金「生活成本調整」為3.2%。退休族2024年每月領取社安金支票平均將增加59元。（Getty Images）

全美7100多萬人領取社安金支票，社會安全局(Social Security Administration，SSA)12日宣布，2024年社安金「生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。受到通膨高漲影響，社安金生活成本調整在2023年創下新高，達到8.7%。從2024年1月開始，退休族每月領取社安金支票平均將增加59元，從目前的平均1848元增至1907元。

紐約時報12日分析，雖然3.2%的調整幅度比8.7%明顯縮水，但還是超過歷年平均值；根據紀錄，過去20年來社安金生活成本調整平均為2.6%左右；華爾街日報則報導，明年社安金漲幅低於今年，顯示通膨再降溫，不過，漲幅趕不上物價和生活開銷的上漲。

美國中老年人協會(AARP)執行長詹金斯(Jo Ann Jenkins)發表聲明指出，退休族知道社安金支票金額很快就會出現調整，減輕高物價壓力，終於可以睡得安穩一些。她說，老年人到現在購買日常用品、汽油時，依然明顯感受物價壓力，「每一塊錢都要精打細算」。

除了社安金之外，社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)計畫當中的身心障礙福利、勞工遺屬津貼、低收入民眾補助等，2024年也將隨之調整。

無黨派政策研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)社安金主任羅米格(Kathleen Romig)指出， 401(k)s退休帳戶與個人退休帳戶(individual retirement accounts，IRAs)等私人戶頭存款會隨著時間增長而貶低，社安金則不一樣。

她說，絕大多數退休金(pensions)也沒有根據通膨調整的機制，社安金是唯一能夠跟得上通貨膨脹的退休收入。

俗稱紅藍卡(Medicare)的聯邦醫療保險計畫(Medicare)B部分(Part B)看診保險，保費每月直接從社安金扣除，因此退休族對於社安金支票生活成本調整的實際感受可能不大。

根據紅藍卡信託理事會送交國會的年度報告，B部分保費可能從目前的每月164.90元，在2024年調高為174.80元。

社安金 退休金 支票

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