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2021年度民眾累積欠稅6880億 創紀錄

編譯周芳苑／綜合12日電
2021納稅年度截止日前未繳金額達6880億元，創有史以來最高紀錄。(取自IRS網站)
2021納稅年度截止日前未繳金額達6880億元，創有史以來最高紀錄。(取自IRS網站)

國稅局(IRS)12日表示，2021納稅年度截止日前未繳金額達6880億元，創有史以來最高紀錄；該局表示將加強查稅及其他執法力度進行改革，減低欠稅金額。

6880億元短徵稅款中，納稅人短報收入導致政府少收5420億元，其餘1460億元欠收稅款源自本應付稅或從未納稅而沒有申報的民眾。

2021年度短收稅款較2017至2019年短少總額超過1380億元，違規短報稅款最大部分源自個人申報表和未申報的商業及農場收入。

IRS局長沃菲爾(Danny Werfel)聲明說，稅收短少缺口擴大凸顯出IRS在關鍵領域加強執法的重要性。

這項報告公布的時機正值IRS加強高收入納稅人審計力度之際，由於國會兩黨最近協議削減其經費，該局也正努力爭取保留「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)撥給的經費，藉以改善服務、加強執法力度。

IRS首席數據和分析長克勞斯(Melanie Krause)說，為加強服務範圍，該局亟須增加員工並增聘高層人員。

若將IRS致力推動成效和延遲納稅帶來630億元收入計算在內，2021年淨稅收缺口為6250億元。

IRS這項報告將引發人們對聯邦赤字擴大，以及如何在川普減稅政策2024年到期後增加收入展開辯論；對此，財政部前官員薩林(Natasha Sarin)說，IRS確實收稅將有助於力保財政可持續性。

IRS 財政部 報稅

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