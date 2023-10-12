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WSJ：美通知台積電等亞洲3大晶片商 可維持在中國業務

記者胡玉立／綜合報導
全球最大晶圓代工製造商台積電，是少數在中國擁有大規模生產基地的外國晶片製造商之一。圖為台積電南京廠。(圖：台積電提供)
全球最大晶圓代工製造商台積電，是少數在中國擁有大規模生產基地的外國晶片製造商之一。圖為台積電南京廠。(圖：台積電提供)

華爾街日報報導，美國已通知亞洲三大晶片製造商：南韓三星電子(Samsung)、SK海力士(SK Hynix )以及台積電(TSMC)，在可預見的未來仍可維持目前在中國的業務；但重大技術將很難升級。其中，三星和SK海力士取得「經過驗證的最終用戶」地位，台積電預計將獲得另一年豁免權。

拜登政府一年前對中國半導體產業實施重大限制，以遏制北京取得此先進科技的軍事進步；此舉讓三星、SK海力士以及全球最大晶圓代工製造商台積電大感震驚。這三家公司是少數在中國擁有大規模生產基地的外國晶片製造商；他們擔心美方對中國設置重大業務障礙，會損害其利潤並擾亂科技供應鏈。2022年10月，美方授予三家公司一年豁免權。

南韓政府11日表示，三星和SK海力士已被美國指定為「經過驗證的最終用戶」，可以為其現有的中國工廠進口美國晶片製造設備，無需單獨尋求美方批准。南韓總統辦公室並在公告中表示，這項指定沒有結束日期。

知情人士透露，美韓兩國已就預先批准的晶片製造設備清單達成共識，足以讓三星和SK海力士維持其在中國的工廠，並對當前生產技術進行小幅升級。

與此同時，熟悉美國政府措施人士透露，台積電預計將獲得與去年相同的為期一年豁免權。華府已告訴台積電，只要不進行重大技術升級，它可以在可預見未來維持在中國業務。

SK海力士表示，美國的決定將有助全球半導體供應鏈穩定。三星表示，其中國晶片業務的不確定性已顯著消除。台積電發言人拒絕置評。

不過，對南韓企業來說，其在中國生產的長期前景仍存在疑慮；因為生產記憶體需使用被禁止進入中國的新機器。南韓國際經濟政策研究所所長延元鎬(Yeon Won-ho) 表示，三星和 SK海力士必須警惕產能擴張，因為它可能違反美國限制對華投資條款。

里昂證券 (CLSA) 估計，三星和SK海力士自2010年以來，已向其位於中國的晶片製造工廠投資約407億元。

三星 台積電 晶片

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