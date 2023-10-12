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美駐中大使：目前尚未安排APEC拜習會

記者張心／紐約報導
伯恩斯稱美中高層加強對話是維護和平必行之計，但目前還沒有拜登總統和習近平主席在11月亞太經合組織(APEC)峰會見面的安排。(截圖自論壇直播)
伯恩斯稱美中高層加強對話是維護和平必行之計，但目前還沒有拜登總統和習近平主席在11月亞太經合組織(APEC)峰會見面的安排。(截圖自論壇直播)

美中關係全國委員會(National Committee on United States-China Relations)11日於北京舉行「眾論中國」(China Town Hall)論壇並在線上直播，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)受訪稱，美中高層加強對話是維護和平必行之計，但目前尚無拜登總統和習近平主席在11月亞太經合組織(APEC)峰會見面的安排；兩國能否在競爭的同時保持在氣候、貧困、飢餓等全球議題上的合作，是兩國政府未來需要探索的新方向。

伯恩斯透露，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前訪中時，曾對中方最初就哈瑪斯突襲以色列持中立態度表示失望，「這成為他們與習近平主席、外交部長王毅、全國人大常委會委員長趙樂際會晤時的主要議題，舒默不止一次直接提出『失望』的看法，認為中國應站出來表態，隨後中國政府確實因此發表了新的聲明，表達對以色列的同情及對恐怖主義不支持」。

伯恩斯表示，美中兩國需要保持高質量的高層溝通，否則影響是極不穩定且危險的。「在前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)14個月前到訪台灣之後，中方持續數月關閉了與我們政府的溝通，接著在2月初的『氣球事件』後，同樣的情況又發生了，然後我們意識到，美中兩個大國若不能有高層對話，後果危險，於是我們在4月和5月決定，必須嘗試更多溝通渠道和深入的高層對話」。

在細述過去幾個月多位美國高層官員接踵訪中後，他坦承「大多數的分歧都未得到彌合，但只有和平溝通才能保證分歧得到管理」。

伯恩斯說，美、中國在台灣問題上的分歧不會輕易彌合，但雙方在嘗試以彼此坦承的方式處理分歧。

面對美中兩國民間交流「脫鉤」的問題，伯恩斯表示，美國政府目前正重新建立與中國留學生、學者、非營利組織(NGO)的聯繫，也鼓勵致力於加強兩國友好的美國學生到中國上夏校，「我認為無論兩國現在處於什麼狀態，無論你在美國是什麼黨派，我們都必須致力與中國民眾建立長期關係」。他也承諾，會「緩慢但確定」地恢復中國遊客到美國旅行數量。

他還指出，兩國增加航班是一個複雜問題，也涉及到兩國多個航空公司的競爭。伯恩斯認為，商業關係是兩國的「壓艙石」，經濟脫鉤將是「毀滅性的」，中國經濟增速放緩不僅對中國有影響，對美國和全球經濟也有巨大影響，「但我們也限制在半導體、人工智能、量子信息技術等領域對中國的投資，畢竟不希望對軍事有核心影響的技術被對方拿來和我們競爭」。

美中關係全國委員會11日於北京舉行「眾論中國」論壇，邀請美國駐中國大使伯恩斯就當...
美中關係全國委員會11日於北京舉行「眾論中國」論壇，邀請美國駐中國大使伯恩斯就當前美中關係發表看法。(截圖自論壇直播)

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