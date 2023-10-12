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密大華女跌落厄瓜多25公尺深峽谷 家屬求助 好友募款

特派員黃惠玲／綜合報導
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多遇險身亡。(家人提供)
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多遇險身亡。(家人提供)

安娜堡密西根大學前國際公關與媒體資深專員蘇德冰(Debing Su，36歲)，日前在厄瓜多旅行時發生意外喪生，根據當地媒體報導以及其家人獲得的信息，她在厄國Chimborazo火山腳下一處25公尺深的峽谷跌落後身亡；由於蘇德冰自助旅遊經驗豐富，她在中國的年邁父親與妹妹獲知她的死訊後，震驚痛心、無法置信，正試圖了解事發詳細經過。

厄瓜多當地媒體Extra.ec報導，該起死亡事件發生在10月2日，當局指出，初步調查顯示這名中國公民的死亡為意外事故，根據該國環境部的一項聲明，該名中國籍遊客在La Chorrera的encanonado區步行時摔倒，然後跌入約25公尺深的峽谷；儘管消防隊與救援人員到場，卻仍未能挽救她的生命。

根據指出，蘇德冰此次前往厄國預計停留八天，事發時為旅行的第五或第六天；她當天參加一個當地的小旅行團，先前往火山頂騎單車，然後再步行前往觀賞瀑布，為何她會摔倒及直接掉入峽谷，現場有無防護措施等問題，由於目前家人無法趕赴出事現場，獲得的資訊非常有限。

家人對於蘇德冰的驟逝完全難以置信，目前對其死亡事實的描述也是模稜兩可，家人希望能夠尋求法律協助，一方面妥善安排後事，一方面了解案發經過。原本罹患慢性病的父親獲知女兒死訊後臥床不起，妹妹在照顧父親的同時，對於姊姊的死倍感無助。

蘇德冰畢業於北京林業大學英語系，後取得佛羅里達大學大眾傳播碩士，進入密西根大學擔任國際公共關係專員多年後，2021年又取得密大羅斯商學院企管碩士學位，多年來在推動與促進密大與中國交流方面的貢獻有目共睹。她今年6月才從密大離職準備轉換職場。

蘇德冰好友Vivienne Fu為此發起了募款活動，希望能籌集資金，幫助蘇德冰家人處理後事、進行事故調查與必要的法律服務。

Vivienne表示，熟悉蘇德冰的人都知道，她充滿活力、熱愛旅行，對中南美洲更情有獨鍾；過去十年，她趁休假，自助遊遍了中南美洲許多國家，「萬萬想不到旅行經驗豐富的她，會這樣離開我們，希望能夠早日釐清事實，讓生者安心、死者安息」。

蘇德冰募款網站：https://www.gofundme.com/f/help-debings-family-in-china。

北京

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