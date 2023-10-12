華裔士官出售國安機密給中國 兩罪合併最高可判20年

圖為華裔士官趙文恆曾服役的洛杉磯北部的范杜拉郡海軍基地。(美聯社)

海軍一名華裔 士官承認向中國出賣國家安全機密，與外國情報官員合謀以及收受賄賂兩罪俱發，最高可分別判監5年及15年。

涉案的26歲海軍華裔士官趙文恆(Wenheng Zhao，音譯)10日在加州 聯邦法院承認與外國情報官員合謀以及收受賄賂提供資訊給中國情報人員。他今年8月3日被捕前，已經洩露了近兩年的祕密。

司法部 指出，趙文恆來自洛杉磯華人聚居的蒙特瑞公園市(Monterey Park)，曾通過安全背景調查，在洛杉磯北部的范杜拉郡(Ventura County)海軍基地服役。

趙文恆被捕後承認，自2021年8月到2023年5月期間，從中國情報人員手中收受14次匯款，總額1萬4866元，秘密收集及傳送不公開的海軍敏感資訊，包括資安、訓練、演習及重要設施的情報。其他的還包括位於日本沖繩「地面/空中任務導向雷達系統」的電路圖和設計圖。

趙文恆也承認使用加密且複雜的方式傳送資料，同時銷毀證據以隱瞞他與中方情報人員的關係。

負責國家安全的司法部助理部長歐爾森(Matthew Olsen)發聲明表示：「中華人民共和國情報部門積極鎖定那些通過安全調查的美國軍方人員，試圖利用金錢引誘他們提供敏感的政府資訊。」

法院將在明年1月8日舉行量刑聆訊，若兩罪分別以最高刑期判刑及分期監禁，趙文恆將面臨最高20年刑期。

另一名22歲華裔水兵魏金超(Jinchao Wei Thomas，音譯)也於同一天被捕，被指控密謀將國防機密信息給中國特工。

加州聯邦檢察官指出，魏金超曾在兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」(USS Essex)上擔任機械師，具有安全許可(security clearance)，可以接觸有關軍艦的敏感資訊。

趙、魏二人是否由同一中國特工接觸及收買，目前並不清楚。