摸臀、看鳥…洛杉磯郡性騷華醫升官 3女醫告官方漠視

洛杉磯加大海港醫療中心三名女性主治醫生上周聯名控告監管該大型教學醫院的洛杉磯郡，指控忽視多年來針對該院華裔骨科醫生鄺大理的性騷擾、報復和歧視行為等投訴。(路透)

洛杉磯加州大學 海港醫療中心(Harbor-UCLA Medical Center)三名女性主治醫生上周聯名控告監管該大型教學醫院的洛杉磯郡；她們指控洛杉磯郡，忽視多年來針對該院華裔骨科 醫生鄺大理 (Louis Kwong)的性騷擾、報復和歧視行為等投訴。鄺大理最近升任該中心骨科負責人。

三位提告的醫生包括該中心兩名骨科外科醫生巴德科貝希(Haleh Badkoobehi，53歲)和詹妮弗·許(Jennifer Hsu) ，以及前急診醫學項目主任費南德斯-弗拉克爾頓(Madonna Fernandez-Frackelton)。

訟案指稱，鄺大理的行為創造了極其惡劣的工作環境，將患者置於危險中。鄺大理曾在手術室對昏迷患者實施不當性行為，延誤了郡居民緊急手術；他曾在手術期間要求將監看患者手術情況的電視切換到他想看的棒球比賽；此外，他在醫院裡、甚至在手術室裡也隨身配戴槍枝。洛杉磯郡證實，鄺大理是義務警員。

訴訟指稱，厭女症在該院瀰漫。巴德科貝希表示，有12年資歷的她，被要求辭去職務，好「讓路」給一名經驗不足的年輕男性醫生申請人。

涉及鄺大理對患者虐待的訴訟文件指出，巴德科貝希親眼看到鄺大理「用手指敲打一名在手術中失去知覺的患者臀部傷口」，同時發出性聲音，還說他「找到G點」。鄺大理另曾當著她的面，揭開一名被麻醉患者的被單，因為「有人告訴他此人陰莖很大，他想看看」。

訟案表示，三位醫生在抱怨鄺大理行為後，分別遭降職或其他報復；醫院管理人員多年來忽視了對鄺大理的書面和口頭投訴。她們提訴前試過其他補救措施多年，包括向上級提出申訴。

洛杉磯加州大學海港醫療中心是位於托倫斯市(Torrance)的一級創傷中心。鄺大理1990年以來一直在該中心工作；2022年3月被要求行政休假，洛郡已聘請律師事務所調查指控。