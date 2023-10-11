造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴
身陷學歷、職業、血統等造假醜聞的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯(George Santos)10日被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，包括電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜重罪、信用卡詐騙等，加上今年5月的13項起訴，共計面臨23項聯邦起訴。
35歲的桑托斯今年1月才宣誓就職為新科國會議員，今年5月遭控的電匯欺騙、洗錢、盜竊公共資金、對國會虛假陳述等13項罪名，桑托斯均辯稱無罪。過堂日期為10月27日。
紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，桑托斯被追加起訴是因為涉嫌盜取他人身分、盜刷捐款給競選團隊支持者的信用卡等。
桑托斯競選團隊前任財務長南西‧馬克斯(Nancy Marks)日前與檢方達成認罪協議，坦承在桑托斯參選期間聯手詐騙，對選舉財報資料造假。
根據檢方調查，桑托斯造假目的是為了符合共和黨全國委員會計畫資格，以便取得資金與相關後勤支援。根據規定，桑托斯必須證明競選團隊在單季當中向第三黨捐款人募得至少25萬元。檢察官在起訴書中寫道，桑托斯在2021年10月被全國委員會人員告知沒有達到符合門檻時回答說：「我們會有稍微不一樣的作法。」
起訴書指出，桑托斯與馬克斯向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)提供假資料，聲稱有10名親戚為競選團隊捐款，「其實沒有任何一筆捐款紀錄是真的」。
聯邦檢察官在起訴書中同時指出，捐款給桑托斯競選團隊的民眾，身分資料與金融卡資料都被桑托斯竊取，信用卡在未經授權之下多次遭盜刷。
上一則
白宮：美國、以色列正協商提供加薩平民安全通道
下一則
FB留言