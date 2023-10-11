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造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴

記者顏伶如／綜合報導
造假醜聞纏身的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，共計面臨23項聯邦起訴。（Getty Images）
造假醜聞纏身的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，共計面臨23項聯邦起訴。（Getty Images）

身陷學歷、職業、血統等造假醜聞的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯(George Santos)10日被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，包括電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜重罪、信用卡詐騙等，加上今年5月的13項起訴，共計面臨23項聯邦起訴。

35歲的桑托斯今年1月才宣誓就職為新科國會議員，今年5月遭控的電匯欺騙、洗錢、盜竊公共資金、對國會虛假陳述等13項罪名，桑托斯均辯稱無罪。過堂日期為10月27日。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，桑托斯被追加起訴是因為涉嫌盜取他人身分、盜刷捐款給競選團隊支持者的信用卡等。

桑托斯競選團隊前任財務長南西‧馬克斯(Nancy Marks)日前與檢方達成認罪協議，坦承在桑托斯參選期間聯手詐騙，對選舉財報資料造假。

根據檢方調查，桑托斯造假目的是為了符合共和黨全國委員會計畫資格，以便取得資金與相關後勤支援。根據規定，桑托斯必須證明競選團隊在單季當中向第三黨捐款人募得至少25萬元。檢察官在起訴書中寫道，桑托斯在2021年10月被全國委員會人員告知沒有達到符合門檻時回答說：「我們會有稍微不一樣的作法。」

起訴書指出，桑托斯與馬克斯向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)提供假資料，聲稱有10名親戚為競選團隊捐款，「其實沒有任何一筆捐款紀錄是真的」。

聯邦檢察官在起訴書中同時指出，捐款給桑托斯競選團隊的民眾，身分資料與金融卡資料都被桑托斯竊取，信用卡在未經授權之下多次遭盜刷。

造假醜聞纏身的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，共計面臨2...
造假醜聞纏身的共和黨紐約聯邦眾議員桑托斯被聯邦檢察官追加十項起訴罪名，共計面臨23項聯邦起訴。（Getty Images）

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