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眾議長投票 史卡利斯、喬丹支持度相近 各擁110票實力

記者顏伶如／綜合報導
共和黨眾院議長人選喬登(左)、史卡利斯兩人支持度不相上下。（Getty Images）
共和黨眾院議長人選喬登(左)、史卡利斯兩人支持度不相上下。（Getty Images）

身為眾院多數的共和黨麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷黜議長的一周後，遞補人選仍然懸而未決；黨內派系四分五裂，兩名候選人喬登(Jim Jordan)、史卡利斯(Steve Scalise)支持度不相上下，麥卡錫表示若有需要願意回鍋，無奈票數不夠；「國會山莊報」(The Hill)10日分析，新任眾院議長由誰出線，態勢在預計投票前夕仍不明朗。

共和黨團在10日晚間的閉門會議當中，聽取眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、司法委員會主席喬登(Jim Jordan)發表政見。兩人在議長爭霸戰裡旗鼓相當。在11日的閉門會議裡，共和黨團將投票推舉議長人選，但史卡利斯與喬登並沒有任一方明顯占上風，反對麥卡錫的陣營則拒絕讓他再掌議事槌。史卡利斯在會前對媒體說：「我們要讓眾院恢復運作。」

接下來共和黨開怎麼走，阿肯色州聯邦眾議員沃麥克(Steve Womack)對媒體說，各種選項都在考慮中。他表示，9日晚間的黨團會議裡，各方表現彬彬有禮，但麥卡錫下台仍讓同僚覺得耿耿於懷。

沃麥克表示，如今要領導眾院共和黨團並不容易，許多人我行我素不聽指揮，很多人只憑個人意見投票，「可是黨團現在必須以團隊的形式來運作才行」。

共和黨在眾院僅享些微多數，緊接著要面臨的考驗是11月17日聯邦政府臨時開支期限，以色列和哈瑪斯突然爆發戰火也讓盡快敲定新任議長人選出現急迫感。

眾院外交委員會主席、共和黨德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)9日便說：「全世界都在看到底發生了什麼事，我們應該團結起來，全力支持新任議長」。

美聯社分析，史卡利斯與喬登都為出任議長全力衝次中，兩人在共和黨內都有拿下110票多數票的實力；然而，議長人選交付全院表決時，人事案必須跨越217票門檻才能過關，史卡利斯與喬登能否有辦法克服民主黨的反對，則是未知數。新任眾院議長的全院表決最快將於11日登場。

麥卡錫出任議長的過程中，直到第15次表決才終於當上眾院第55任議長。

共和黨眾院議長人選喬登。（Getty Images）
共和黨眾院議長人選喬登。（Getty Images）
共和黨眾院議長人選史卡利斯。（路透）
共和黨眾院議長人選史卡利斯。（路透）

眾院 共和黨 麥卡錫

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