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想登眾院議長寶座 先團結保守、中間、造反3派系

記者張聲肇／綜合報導

共和黨眾議員11日將推舉議長候選人，華爾街日報報導，史卡利斯與喬登這兩位候選人必須有辦法團結財政保守派的自由黨團、代表拜登勝選選區的中間派和造反派三大派系，才可能贏得議長寶座。

目前眾院共和黨以221席對民主黨212席「不滿二位數」優勢看，只要四人跑票，又拿不到民主黨支持票的話，就當選不了議長。11日共和黨人選若順利選出，隨即舉行全院投票。

三大派系當中，約占40席的自由黨團是財政政策最保守，也最不容易妥協的一群人，其中八人就足以把麥卡錫趕下議長寶座，史卡利斯和喬登要能保住這40票又不得罪其他派系，包括18席中間派，才有勝選的希望。

史卡利斯2014年起就進入國會領導階層，投票紀錄大致和麥卡錫一致，喬登則是自由黨團的創始人，投票時支持「強硬保守派的」議案。

上月底，延長政府支出到11月中，以免政府關門的妥協預算案，史卡利斯、麥卡錫和其他124名共和黨議員和幾乎全部民主黨議員一起通過，89名共和黨議員反對，其中就有喬登。

更早些時候，麥卡錫和拜登「妥協」出來的提高債限法案，也遭到那八名財政保守派的反對，反對的理由是支出刪減得不夠，不過，喬登支持，最後民主黨的支持票多於共和黨，通過後，就出現拉麥卡錫下台的聲音。

另一個讓共和黨分裂的議題是，要不要增加對烏克蘭的援助。這也是史卡利斯、喬登立場不一的議題。

9月底，眾院通過增加3億元援助烏克蘭案，和拜登希望增援240億元比起來，其實微不足道，但反對的共和黨議員多於贊成的，喬登和八名拖垮麥卡錫議員當中的七人都投下反對票，史卡利斯則加入共和黨在此議題上的少數派，和民主黨聯手通過議案。

共和黨 麥卡錫 民主黨

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