康州投票箱作假？影片在右翼平台瘋傳 選舉陰謀論再起

兩名民主黨人競逐康州橋港市市長之職，互指對方在市政選舉中舞弊，其中一方有人在投票箱做假。（美聯社）

自前總統川普在2020年大選中落敗之後，投票 箱一直是共和黨 右翼陰謀論者最喜歡的目標。現在兩名民主黨 人競逐康乃狄克州橋港市(Bridgeport)市長之職，互指對方在市政選舉中舞弊，其中一方僅以輕微票數落敗，其後社交媒體流傳多個影片，指有人在投票箱做假。

表面上這場爭議是地方性問題，但其連鎖反應已超出這個康州城市，共和黨人抓住這場爭端，聲稱這證實了他們的擔憂，即投票箱存在選舉欺詐。

影片中一名女子手裡拿著一叠似是選票的東西，在黑暗中走近一個投票箱；另外，有人多次前往投下選票； 還有，同一輛汽車在不同地方至少停了三次，不同的人下車走向投票箱。

兩名民主黨人競逐康州橋港市市長之職，互指對方在市政選舉中舞弊，其中一方有人在投票箱做假。（美聯社）

康州是民主黨執政州，在新冠疫情期間允許在選舉中使用投票箱，橋港市人口接近15萬，是康州最大城市。

橋港市市長選舉9月12日舉行，自現任市長加尼姆(Joe Ganim)與和挑戰者戈麥斯(John Gomes)競選以來，這些影片已陸續流傳。最終戈麥斯僅以251票之差落敗，一星期後他提出法律挑戰，要求法法官宣布他獲勝，或下令重新選舉。

他的根據是一段影片似乎顯示加尼姆一名支持者，凌晨將幾個信封放入市政廳樓外的投票箱，但加尼姆否認參與其中。

相關影片已在右翼社媒平台瘋傳，並將之舉2020年選舉被盜的說法聯繫起來，從而助長了有關投票箱的陰謀論，極有可能會成為2024年大選的議題及產生影響。

康州共和黨籍眾議員杜比茨基(Doug Dubitsky)趁機說，民眾怎麼知道這僅是布里奇波特，每個州每個城市都會發生，之事，因此要求停止使用投票箱。

自2020年大選以來，已有五個州禁止選票投遞箱，而六個州則作出限制。