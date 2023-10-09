軍援以色列？沒有眾議長怎麼審 本周將投票

以巴開火遇上眾院議長空缺，在新任眾院議長選出前，眾院無法通過任何援外計畫。（美聯社）

突如其來的以巴戰火，讓眾院共和黨 團對於盡快解決眾院議長空缺危機，面臨迫切性的新壓力。巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)突然攻擊以色列之後，各界呼籲美國對以色列增加援助，但在新任眾院議長產生之前，眾院無法通過任何援外計畫。

2016年，歐巴馬政府承諾美國每年援助以色列38億元，整套援助計畫歷時10年、總額380億元，美方保證提供武器、彈藥及其他軍事協助。

眾院共和黨團10日將舉行閉門會議討論推舉議長人選，11日投票推舉議長候選人。本周稍後，眾院將舉行全院投票，選舉遞補麥卡錫(Kevin McCarthy)的新任議長。

眾院外交委員會主席、共和黨籍德州聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)8日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，目前情勢並不理想。他說：「當我們沒辦法治理，無法正常運作，甚至連眾院議長都沒有的時候，我們傳遞了什麼樣的訊息給敵人？」他說，美國民主不能癱瘓，要加緊腳步解決問題，特別是全球某些地區緊張情勢升溫之際。

宣布爭取議長大位頗受看好的俄亥俄州聯邦眾議員、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)則表示，希望新任議長人選產生後，眾院同僚能對最棘手的議題下一步該怎麼走能夠取得共識，也就是聯邦預算 支出，避免聯邦政府下個月出現關門危機。

喬登8日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，選舉議長要有218票，對於11月17日臨時預算期限後將如何解決問題同樣要有218票。

喬登爭取議長的競爭對手包括路易斯安納州聯邦眾議員、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)。

共和黨極右派主張大幅刪減聯邦預算，讓政府開支降回2022會計年度的額度，導致共和黨過去幾個月在眾院嚴重分裂，會計年度預算遲遲無法取得協議之下，一周之前差點釀成聯邦政府關門。

麥考爾說，共和黨必須本周就選出新議長，結束「內戰」。但他表示，不管是喬登或史卡利斯，都沒辦法促成團結。